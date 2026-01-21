Да придёт Макджи: первый эпизод перезагруженного сериала «Спасателей Малибу» снимет известный голливудский режиссёр

Преступно мало снимающий режиссёр Макджи («Ангелы Чарли», «Терминатор: Да придёт спаситель») присоединился к сериальному проекту по перезагрузке культовой телевизионной классики — новой версии «Спасателей Малибу».

Макджи лично снимет первый эпизод экшен-драмы от Мэтта Никса — создателя сериала «Чёрная метка», тоже в своё время достаточно популярного проекта.

Съёмки «Спасателей» стартуют в марте.

По официальному описанию, перезапуск удивит полными адреналина сценами спасения, запутанными взаимоотношениями, сложной химией между персонажами и пляжным героизмом — короче говоря, всеми элементами, которые сделали оригинал событием в мире сериалов.

Команда новых персонажей, разумеется, будет щеголять в фирменных красных плавках и купальниках, с головой ныряя в пучину современных конфликтов, пытаясь защитить побережье Южной Калифорнии от всевозможных угроз.

Премьера состоится в телевизионном сезоне 2026–2027 на Fox.

Ранее Макджи работал над сериалами «О.С. — Одинокие сердца», «Живая мишень» и «Смертельное оружие».