Рождение пляжовселенной! Звезда «Стрелы» Стивен Амелл получил главную роль в перезапуске сериала «Спасатели Малибу»

Сериальный актёр Стивен Амелл, известный тем, что легко может подвести хоть город, хоть юридическую фирму, получил постоянную роль в перезапуске классического сериала «Спасатели Малибу».

Он изобразит персонажа Хоби Бьюкэннона — героя из оригинала. Непредсказуемый и спонтанный Хоби стал капитаном спасателей, следуя по стопам своего легендарного отца Митча (персонажа Дэвид Хассельхофф). Привычный мир Хоби переворачивается с ног на голову, когда Чарли — дочка, о существовании которой он не подозревал, — внезапно оказывается на пороге его дома, горя желанием продолжить семейную традицию Бьюкэннонов — тоже стать спасателем, как её отец.

Сериал сразу получил заказ на 12 эпизодов первого сезона; съёмки стартуют этой весной.

Мэтт Никс (сериалы «Чёрная метка», «Тёрнер и Хуч», «Правдивая ложь») числится исполнительным продюсером и шоураннером.

Первый эпизод должен снять Макджи.

Амелл в первую очередь известен главной ролью в супергероическом сериале «Стрела», после которого родилась целая дисишная «стрелавселенная» на канале The CW. Его последний опыт в сериальном деле — шоу «Форс-мажоры: Лос-Анджелес». В целом ненужный и бесполезный спин-офф «Форс-мажоров» быстро закрылся. Не то чтобы это вина актёра, но он точно не делал качество просмотра лучше.