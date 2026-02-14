Первый тизер «Что-то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» нагоняет интриги

Сериал «Очень странные дела» закончился, но идеи у его создателей и всех причастных продолжают фонтанировать. И даже если братья Дафферы сами заняты другими проектами, то они всегда готовы помочь талантливым коллегам в качестве продюсеров. Например, сценаристке Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») они помогают с её новым проектом — сериалом в жанре ужасов «Что-то очень плохое должно случиться». Проект выходит уже в следующем месяце, поэтому авторы для поднятия интереса представили первый тизер.

Из короткого ролика можно понять одно: большинству персонажей очень-очень жаль. О сюжете на данный момент известно всего да ничего: главные герои, Рэйчел и Ники, собираются пожениться. До свадьбы остаётся неделя, и за этот период, как следует из названия, должно произойти что-то очень неприятное.

Главные роли в сериале сыграл Камилла Морроне («Ночной администратор») и Адам ДиМарко («Белый лотос»). Компанию им на экране составят Дженнифер Джейсон Ли, Тед Левайн, Гайс Бирни, Карла Кроум, Гас Бирни, Джефф Вильбуш и другие. Все восемь эпизодов сериала «Что-то очень плохое должно случиться» выйдут на Netflix 26 марта. Наслаждаемся тизером и делаем пометки в календаре.