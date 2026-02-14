 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Китайский экшен Genigods: Nezha обещает устроить эпик божественных масштабов Полнометражные аниме «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Истребитель демонов» поборются за премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» «Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому Злобный скуф в банке: Джокер наконец-то вернулся в основную сюжетную линию онгоинга «Бэтмен»
СЕРИАЛЫ
552

Первый тизер «Что-то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» нагоняет интриги

Источник: Netflix

Сериал «Очень странные дела» закончился, но идеи у его создателей и всех причастных продолжают фонтанировать. И даже если братья Дафферы сами заняты другими проектами, то они всегда готовы помочь талантливым коллегам в качестве продюсеров. Например, сценаристке Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») они помогают с её новым проектом — сериалом в жанре ужасов «Что-то очень плохое должно случиться». Проект выходит уже в следующем месяце, поэтому авторы для поднятия интереса представили первый тизер.

Из короткого ролика можно понять одно: большинству персонажей очень-очень жаль. О сюжете на данный момент известно всего да ничего: главные герои, Рэйчел и Ники, собираются пожениться. До свадьбы остаётся неделя, и за этот период, как следует из названия, должно произойти что-то очень неприятное.

Главные роли в сериале сыграл Камилла Морроне («Ночной администратор») и Адам ДиМарко («Белый лотос»). Компанию им на экране составят Дженнифер Джейсон Ли, Тед Левайн, Гайс Бирни, Карла Кроум, Гас Бирни, Джефф Вильбуш и другие. Все восемь эпизодов сериала «Что-то очень плохое должно случиться» выйдут на Netflix 26 марта. Наслаждаемся тизером и делаем пометки в календаре.

Очень странные делаЧто‑то очень плохое должно случитьсяНочной администраторБелый лотосКабинет редкостейТрейлер
8Страшная анимация и не такие ужасные чудовища в трейлере мультфильма «Очень странные дела: Истории из 85-го» 7У сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» есть дата выхода на Netflix 12Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор очень тяжело перенёс окончание сериала

32C $ 1,7 млрд «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом в истории 8Ридли Скотт организует вторжение в дом Милы Кунис 0Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» в домашнем прокате превысили 39 млрд иен 22Им нужны только деньги! «Стрит Файтер» упрекнул «Мортал Комбат 2» в алчности и неуважении фанатов 5Сериальная величина Дэвид Бореанас сыграет в ремейке классического детективного шоу

0
Страсти накаляются в трейлере второй части четвёртого сезона «Бриджертонов»
 1
«Разве плохо искать себе пару в подземелье?» — анонс шестого сезона
 1
«Табакошка» — анонс и тизер аниме про борьбу в вредными привычками
 6
Тайна динозавров-машин под угрозой в трейлере мультфильма «Турбозавры. Суперфильм»
 12
Джейсон Стэйтем сыграет себя в мета-экшен-комедии «Джейсон Стэйтем украл мой велосипед» у режиссёра «Дэдпула 2» и «Быстрее пули»
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 5
К мультфильму «Золушка. Тайна трёх желаний» вышел новый постер
 4
«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко
 7
Netflix закрыл анимационный сериал «Терминатор Ноль» после первого сезона
 3
Заигрывание с гравитацией в геймплейном трейлере Control Resonant
Кино Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная»
 
Кино Настоящий тизер «Мстителей: Судный день»: тут нет Капитана Америка, Тора и Доктора Дума
 
Аниме ЕВА-671: Слишком ленива, чтобы упасть
 
Дойка любителей монохрома: анонс чёрно-белого переиздания комикса «Тварь из Чёрной лагуны»
 
Игры Code Vein II — премьерный трейлер и недовольные фанаты
 
Кино Новые фильмы недели: Аффлек и Дэймон у Джо Карнахана и ещё одни «28 лет спустя»
 
