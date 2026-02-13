Netflix закрыл анимационный сериал «Терминатор Ноль» после первого сезона

Полтора года назад на стриминговом сервисе Netflix вышел аниме-сериал «Терминатор Ноль». Сюжет шоу рассказывал историю из вселенной киборгов-убийц, параллельную основной линии за авторством Джеймса Кэмерона. Действие сериала разворачивалось в Японии, где ученый Малкольм Ли разрабатывал искусственный интеллект Кокоро — альтернативу американскому Скайнету. Разумеется, привычный фанатам терминаторов ИИ конкуренцию не приемлет, поэтому засылает из будущего в Токио 1997 года механического убийцу для ликвидации учёного. Сопротивление в свою очередь командирует в прошлое опытного бойца Эйко.

Несмотря на в целом положительные отзывы, руководство Netflix приняло решение закрыть шоу после первого сезона. Об этом в социальной сети X сообщил сценарист сериала Мэттсон Томлин.

Сериал отменили. Критики и зрители приняли его великолепно, но в итоге его посмотрело недостаточное количество людей. Я бы с удовольствием продолжил сюжетную линию «Войны будущего», которую запланировал для 2-го и 3-го сезонов, хотя всё равно доволен тем, каким сериал получился в текущем виде. Мэттсон Томлин, сожалеет, но доволен.

Что ж, возможно, оно и к лучшему. Иногда нужно вовремя остановиться до того, как у зрителя сформируется аллергическая реакция и стойкий рвотный рефлекс. А с другой стороны хуже «Тёмных судеб» все равно сложно что-то сделать.