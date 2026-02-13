Сериальная величина Дэвид Бореанас сыграет в ремейке классического детективного шоу

Дэвид Бореанас — актёр серьёзного сериального калибра («Баффи — истребительница вампиров», «Ангел», «Кости», «Спецназ») — сыграет главную роль в перезапуске классического детективного сериала «Досье детектива Рокфорда» (The Rockford Files) на эфирном канале NBC.

Как говорят источники Deadline, когда появляется вакансия на такую заманчивую роль, предложения рассылают до полудюжины потенциальных кандидатов — в расчёте, что кто-нибудь да согласится. В конкретном случае соискателей было всего двое: оба заинтересованы, но у одного из них не сложилось по логистике съёмок.

Участие Бореанаса предвещает только хорошее: все пилотные эпизоды с ним получали заказ на сериал, а сами проекты жили долго и счастливо.

«Досье детектива Рокфорда» — осовремененная версия классики от сценариста Майка Дэниелса.

Выйдя по УДО после осуждения за преступление, которого он не совершал, Джеймс Рокфорд возвращается к привычной жизни частного сыщика, чтобы расследовать преступления в Лос-Анджелес, используя природное обаяние и острый ум. За его привлекательной внешностью и расслабленным подходом, разумеется, скрывается сильный моральный стержень. Поэтому его активность по восстановлению справедливости быстро привлекает внимание полиции и организованной преступности.