Детектив Алекс Кросс продолжит ловить преступников в третьем сезоне криминального триллера «Кросс»

В феврале состоялась премьера второго сезона криминального триллера «Кросс» — первой сериальной экранизации книг писателя Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кросса. Выход сезона закончился 18 марта, и стриминговый сервис Prime Video без какой-либо паузы объявил о продлении сериала на третий сезон. Подробности продолжения станут известны позднее.

Первый сезон «Кросса» дебютировал в ноябре 2024 года. Сезон собрал 40 млн зрителей по всему миру за первые 20 дней на Prime Video. Сезон также занял третье место среди самых просматриваемых премьер на видеосервисе в 2025-м.

Экранизация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, работающими над сериалом «Ричер» по книгам Ли Чайлда для Prime Video. Главную роль в адаптации играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

До сериала по книгам о Кроссе сняли три фильма. В 1997 году вышел детектив «Целуя девушек». За ним в 2001-м последовал «И пришёл паук». В обоих фильмах главную роль сыграл Морган Фримен. А в 2012-м вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.