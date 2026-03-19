Новый трейлер Mewgenics хвалится сексуальными кисами и прочими фичами Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты Шреддер настолько крут, что холод и ниндзя из червей ему нипочём: вышел новый выпуск личной мини-серии про него Рецензия и отзывы на сериал «Клиника» Новый комикс о Человеке-волке обещает быть трагедией о семье и наследственной травме
Детектив Алекс Кросс продолжит ловить преступников в третьем сезоне криминального триллера «Кросс»

Источник: Prime Video

В феврале состоялась премьера второго сезона криминального триллера «Кросс» — первой сериальной экранизации книг писателя Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кросса. Выход сезона закончился 18 марта, и стриминговый сервис Prime Video без какой-либо паузы объявил о продлении сериала на третий сезон. Подробности продолжения станут известны позднее.

Первый сезон «Кросса» дебютировал в ноябре 2024 года. Сезон собрал 40 млн зрителей по всему миру за первые 20 дней на Prime Video. Сезон также занял третье место среди самых просматриваемых премьер на видеосервисе в 2025-м.

Экранизация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, работающими над сериалом «Ричер» по книгам Ли Чайлда для Prime Video. Главную роль в адаптации играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

До сериала по книгам о Кроссе сняли три фильма. В 1997 году вышел детектив «Целуя девушек». За ним в 2001-м последовал «И пришёл паук». В обоих фильмах главную роль сыграл Морган Фримен. А в 2012-м вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.

Ещё на эту тему

+Марк и Динозаврус сражаются в отрывке из четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый» 7Много экшена в новом мрачном трейлере мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» 11Патрик Уилсон станет отцом Эбби в третьем сезоне сериала HBO «Одни из нас» 3В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей 4В работе третий сезон комедийного фэнтези «Волшебный участок»

Тоже интересно

5Пары романтической комедии «Тюльпаны» появились на новых постерах картины 1Тони Старк выпускает на Хищников армию Железных людей в последнем выпуске Predator Kills The Marvel Universe 1Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи 34Сериал по игре «Бог войны» нашёл в лице Терезы Палмер богиню семьи 1Полнометражные аниме «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Истребитель демонов» поборются за премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов

Далее на КГ

1
Два диснеевских тяжеловеса — «Суперсемейка 3» и «Лило и Стич 2» — получили точные даты премьер в 2028 году
 4
Ноль кадров в секунду. Выпуск 622: Праздник огурца
 10
Генри Кавилл и Джейк Джилленхол задвинули Эйсу Гонсалес на второй план в экшене Гая Ричи «Вне закона»
 27
Забыли про инклюзивность: сериал «Скуби-Ду» нашёл исполнителей ролей Шэгги, Велмы, Фреда и Дафны
 0
Как нажиться повторно: Marvel решило выпустить сборник обложек известного художника одним сборником
 15
Скарлетт Йоханссон одним видом может кого-нибудь изгнать: первый кадр актрисы на съёмках ужастика «Изгоняющий дьявола»
 20
Ремейк боевика «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом снимет телохранительница короля Ваканды
 7
Много экшена в новом мрачном трейлере мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней»
 3
В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Войны Лукаса: Эпизод II»
Игры КГ играет: Warframe
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Вселенная «Спауна» пополнится мини-серией про антигероиню Женщину-Спаун
 
Кино Новые жертвы со старыми демонами: «Ярость зловещих мертвецов» приступает к съёмкам
 
Аниме ЕВА-674: Ещё одна «Ева»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Поймать монстра»
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду – 621: Роботы в кислоте
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА – 675: Айдолы с маленькой аудиторией
Ещё

