«Пацаны» утащат с собой в могилу и «Поколение „Ви“»: подростки не нужны, когда есть сериал про персонажа Дженсена Эклса

На погребальный костёр финального сезона супергероического сериала «Пацаны» бросят и юных недогероев — чтобы веселее горело. Третьего сезона спин-оффа «Поколение „Ви“», повествующего о том, как воспитывают и обучают будущих извращенцев и девиантов с суперспособностями, не будет.

Двух сезонов стримингу Amazon Prime Video хватило с головой.

Тем более что есть более перспективный кандидат на продолжение франчайза — «Восход корпорации Vought» про первое поколение так называемых супергероев, в число которых входит и персонаж Дженсена Эклса. Именно этой группе сейчас уделяют много внимания в заключительных сериях «Пацанов».

Премьера «Восхода» намечена на 2027 год.

Но исполнительный продюсер Эрик Крипке уверяет, что персонажей из Университета Годолкина мы ещё увидим. Когда-нибудь потом. В неопределённом будущем.