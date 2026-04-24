 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Премьеру второго сезона аниме «Детектив уже мёртв» отложили на несколько месяцев «Мумия» от режиссёра «Восстания зловещих мертвецов» напомнила о себе первым постером Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры Сплошной головняк на новом постере «Очень страшного кино 6» Критики вставили первую палку в колёса фильму «Майкл», но вряд ли это отразится на рекордных для жанра сборах
• • •
 
СЕРИАЛЫ
342

«Пацаны» утащат с собой в могилу и «Поколение „Ви“»: подростки не нужны, когда есть сериал про персонажа Дженсена Эклса

Источник: Amazon

На погребальный костёр финального сезона супергероического сериала «Пацаны» бросят и юных недогероев — чтобы веселее горело. Третьего сезона спин-оффа «Поколение „Ви“», повествующего о том, как воспитывают и обучают будущих извращенцев и девиантов с суперспособностями, не будет.

Двух сезонов стримингу Amazon Prime Video хватило с головой.

Тем более что есть более перспективный кандидат на продолжение франчайза — «Восход корпорации Vought» про первое поколение так называемых супергероев, в число которых входит и персонаж Дженсена Эклса. Именно этой группе сейчас уделяют много внимания в заключительных сериях «Пацанов».

Премьера «Восхода» намечена на 2027 год.

Но исполнительный продюсер Эрик Крипке уверяет, что персонажей из Университета Годолкина мы ещё увидим. Когда-нибудь потом. В неопределённом будущем.

Теги
ПацаныДженсен Эклс
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru