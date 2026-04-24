Скарлетт Йоханссон поможет Netflix снять сериал по мотивам фильма актрисы «Дневники няни»

На Netflix каждый сериал по мотивам раскрученной интеллектуальной собственности будет не лишним. Особенно если голливудская звезда первой величины оказывает информационную поддержку в качестве исполнительного продюсера. Так, на стриминге появится шоу «Дневники няни» — адаптация бестселлера Эммы Маклохлин и Николы Краус.

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в полнометражной экранизации 2007 года, стала продюсером проекта от известного деятеля Грега Берланти.

Сценарий напишут Эми Чозик и Дженни Бикс; также они выступят шоураннерами.

Главная героиня повествования — начинающая писательница, оказавшаяся в тяжёлом финансовом положении, по имени Энни, которая вынуждена устроиться няней к нью-йоркской светской львице и таким образом получает доступ в мир невообразимого достатка.

Когда воплощается заветная мечта Энни — она получает заказ на книгу, в которой должна раскрыть все стороны жизни ультрабогатых, — ей приходится совмещать свою «подковёрную» деятельность с искренней привязанностью, которую героиня начинает испытывать к этому миру и его обитателям. Также она на собственном опыте узнаёт, на что способен её наниматель.

Берланти и Йоханссон начали обсуждать сериализацию романа с 2024 года во время совместной работы над фильмом «Покажи мне Луну».

Изданный в 2002 году первоисточник, написанный двумя бывшими нянями, переведён более чем на 20 языков. Так что международный охват будущего шоу практически гарантирован.