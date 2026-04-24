Скарлетт Йоханссон поможет Netflix снять сериал по мотивам фильма актрисы «Дневники няни»

Источник: Warner Bros

На Netflix каждый сериал по мотивам раскрученной интеллектуальной собственности будет не лишним. Особенно если голливудская звезда первой величины оказывает информационную поддержку в качестве исполнительного продюсера. Так, на стриминге появится шоу «Дневники няни» — адаптация бестселлера Эммы Маклохлин и Николы Краус.

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в полнометражной экранизации 2007 года, стала продюсером проекта от известного деятеля Грега Берланти.

Сценарий напишут Эми Чозик и Дженни Бикс; также они выступят шоураннерами.

Главная героиня повествования — начинающая писательница, оказавшаяся в тяжёлом финансовом положении, по имени Энни, которая вынуждена устроиться няней к нью-йоркской светской львице и таким образом получает доступ в мир невообразимого достатка.

Когда воплощается заветная мечта Энни — она получает заказ на книгу, в которой должна раскрыть все стороны жизни ультрабогатых, — ей приходится совмещать свою «подковёрную» деятельность с искренней привязанностью, которую героиня начинает испытывать к этому миру и его обитателям. Также она на собственном опыте узнаёт, на что способен её наниматель.

Берланти и Йоханссон начали обсуждать сериализацию романа с 2024 года во время совместной работы над фильмом «Покажи мне Луну».

Изданный в 2002 году первоисточник, написанный двумя бывшими нянями, переведён более чем на 20 языков. Так что международный охват будущего шоу практически гарантирован.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

