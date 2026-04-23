Николас Кейдж и его злодеи в новом ролике сериала «Человек-паук Нуар»

До премьеры интригующего сериала «Человек-паук Нуар» осталось чуть больше месяца. Поэтому самое время познакомиться со злодеями, которые будут противостоять протагонисту. Противникам нуарного супергероя в исполнении Николаса Кейджа посвящён новый ролик.

Видео раскрывает личности злодеев, которые будут противостоять частному детективу Бену Райли, Человеку-пауку из альтернативной реальности Нью-Йорка 1930-х годов. Самым главным оппонентом станет мафионзный босс Сильвио Манфреди, известный под кличкой Сильвермейн — его сыграл Брендан Глисон. Подручными мафиози будет троица суперзлодеев пошибом поменьше: Песочный человек (Джек Хьюстон), Тумбстоун (Абрахам Попула) и Мегаватт (Эндрю Колдуэлл). Именно эта троица с финальным боссом станет главной проблемой черно-белого дружелюбного соседа в годах. Но нельзя исключать, что авторы приберегли парочку сюрпризов для премьеры — и зрителей удивят и другими антагонистами.

Помимо вышеназванных лицедеев и главный звезды Николаса Кейджа, в сериале также сыграли Ламорн Моррис, Ли Цзюнь Ли, Карен Родригез, Рэнди Оглсби и другие.

Премьера «Человека-паука Нуар» состоится 27 мая на телеканале MGM+.