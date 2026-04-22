КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как вам такие бороды? Мэтт Дэймон и Бен Аффлек соревнуются в суровости на постерах триллера «Лакомый кусок» Джеймс Ганн показал фото со съёмок «Супермена» с Человеком из стали и Крепостью Одиночества Разработчики Screamer и MotoGP делали безумную гонку Lamborghini FX с оружием и повреждениями Вселенная Брэндона Сандерсона — «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» — станет фильмами и сериалами на Apple TV Экранизация Call of Duty обзавелась датой выхода
• • •
 
СЕРИАЛЫ
317

Новые сериалы недели: новые «Очень странные дела» и сериал со звездой «Остаться в живых»

Источник: Netflix

Понедельник, 20 апреля

 
Сезон4
EPIX
Извне From

ужастик, фантастика, триллер, драма, детектив

В ролях Гарольд Перриньо, Скотт Маккорд, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер, Элизабет Сондерс

Создатель Джон Гриффин

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.

Видео

Пятница, 24 апреля

 
Конец сезона2
CBS
Мэтлок Matlock

В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио

 
Конец сезона4
FOX
Контроль за животными Animal Control

комедия

В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон

Видео

Четверг, 23 апреля

 
Премьера+
Netflix
Очень странные дела: Истории из 85-го Stranger Things: Tales from '85

Зима 1985 года, небольшой город Хоукинс в штате Индиана. Местные жители сталкиваются с загадочными монстрами из параллельного измерения, которые проникают в человеческий мир через портал. Одиннадцать, девочка со способностями к телекинезу, сбежала из той же секретной лаборатории, деятельность которой породила врата в другой мир, и вместе с друзьями она борется с проявлениями другой реальности.

«Очень странные дела» завершились пятым сезоном в прошлом году, но мы-то с вами понимаем, что по-настоящему они не закончатся никогда. Не с таким уровнем популярности и Нетфликсом у руля. Вот уже и первое «продолжение» подоспело, пусть и анимационное, но от тех же братьев Дафферов.

Видео

 
Премьера+
Канал неизвестен
Получеловек Half Man

В ролях Ричард Гадд, Джейми Белл

Братья Найл (Белл) и Рубен (Гадд) отдалились друг от друга. Но когда один появляется у другого на свадьбе, это становится катализатором отношений, длящихся последние 40 лет.

Новинка от создателя «Оленёнка» Ричард Гэдда. После вала премий того сериала, HBO, по понятным причинам, возлагает на этот большие надежды.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Самый ценный игрок Running Point

комедия, спорт

В ролях Кейт Хадсон, Скотт Макартур, Дрю Тервер, Макс Гринфилд, Бренда Сонг, Джастин Теру

Бывшую тусовщицу внезапно назначают руководительницей баскетбольной команды, которой владеет её семья. Теперь героине предстоит доказать, что она — настоящая бизнес-леди.

Суббота, 25 апреля

 
Конец сезона5
ABC (US)
Начальная школа „Эбботт“ Abbott Elementary

комедия

В ролях Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф

Комментарии

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

