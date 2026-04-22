Новые сериалы недели: новые «Очень странные дела» и сериал со звездой «Остаться в живых»

Зима 1985 года, небольшой город Хоукинс в штате Индиана. Местные жители сталкиваются с загадочными монстрами из параллельного измерения, которые проникают в человеческий мир через портал. Одиннадцать, девочка со способностями к телекинезу, сбежала из той же секретной лаборатории, деятельность которой породила врата в другой мир, и вместе с друзьями она борется с проявлениями другой реальности.

«Очень странные дела» завершились пятым сезоном в прошлом году, но мы-то с вами понимаем, что по-настоящему они не закончатся никогда. Не с таким уровнем популярности и Нетфликсом у руля. Вот уже и первое «продолжение» подоспело, пусть и анимационное, но от тех же братьев Дафферов.