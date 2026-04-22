Новые сериалы недели: новые «Очень странные дела» и сериал со звездой «Остаться в живых»

Понедельник, 20 апреля
ужастик, фантастика, триллер, драма, детектив
В ролях Гарольд Перриньо, Скотт Маккорд, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер, Элизабет Сондерс
Создатель Джон Гриффин
Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.
Пятница, 24 апреля
В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио
комедия
В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон
Четверг, 23 апреля
Зима 1985 года, небольшой город Хоукинс в штате Индиана. Местные жители сталкиваются с загадочными монстрами из параллельного измерения, которые проникают в человеческий мир через портал. Одиннадцать, девочка со способностями к телекинезу, сбежала из той же секретной лаборатории, деятельность которой породила врата в другой мир, и вместе с друзьями она борется с проявлениями другой реальности.
«Очень странные дела» завершились пятым сезоном в прошлом году, но мы-то с вами понимаем, что по-настоящему они не закончатся никогда. Не с таким уровнем популярности и Нетфликсом у руля. Вот уже и первое «продолжение» подоспело, пусть и анимационное, но от тех же братьев Дафферов.
В ролях Ричард Гадд, Джейми Белл
Братья Найл (Белл) и Рубен (Гадд) отдалились друг от друга. Но когда один появляется у другого на свадьбе, это становится катализатором отношений, длящихся последние 40 лет.
Новинка от создателя «Оленёнка» Ричард Гэдда. После вала премий того сериала, HBO, по понятным причинам, возлагает на этот большие надежды.
комедия, спорт
В ролях Кейт Хадсон, Скотт Макартур, Дрю Тервер, Макс Гринфилд, Бренда Сонг, Джастин Теру
Бывшую тусовщицу внезапно назначают руководительницей баскетбольной команды, которой владеет её семья. Теперь героине предстоит доказать, что она — настоящая бизнес-леди.
Суббота, 25 апреля
комедия
В ролях Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф
