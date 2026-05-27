Съёмки четвёртого сезона фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» стартуют в начале 2027 года

Источник: Prime Video

Издание The Hollywood Reporter поделилось эксклюзивной новостью о сериале «Властелин колец. Кольца власти». СМИ сообщило, что четвёртый сезон проекта уже в разработке. По его данным, подготовка к съёмках этого сезона начнётся осенью, а сами съёмки стартуют в начале 2027 года. При этом «Кольца власти» на данный момент официально не продлены на четвёртый сезон.

Премьера третьего сезона состоится на Prime Video 11 ноября. Его события стартуют через несколько лет после финала второго. Действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье. Роль эльфийской воительницы Галадриэль продолжает исполнять Морфидд Кларк. Тогда как Чарли Викерз по-прежнему играет Саурона.

«Кольца власти» являются одним из самых дорогих сериалов за всю историю. Только на первый сезон создатели потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. Тогда как создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала. А в планы создателей входило снять пять сезонов «Колец власти», и, похоже, они этого плана придерживаются.

