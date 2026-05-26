Сериал про бои гладиаторов «Спартак: Дом Ашура» отменён после первого сезона

Канал Starz закрыл сериал «Спартак: Дом Ашура». Проект был отменён после первого же сезона, стартовавшего в декабре прошлого года и закончившегося в феврале этого. Впрочем, компания Lionsgate Television, занимавшаяся производством шоу, ещё может спасти его, если найдёт для проекта новый дом. Так что у сериала про жестокие гладиаторские бои остаётся шанс вернуться на экраны, если найдётся площадка, которая решится продолжить «Дом Ашура».

Отменённый проект стал спин-оффом сериала «Спартак», выходившего в начале 2010-х. Проект состоял из трёх сезонов, получивших подзаголовки «Кровь и песок», «Месть» и «Война проклятых». Также к нему выходил приквел с подзаголовком «Боги арены». Создателем всех проектов «Спартак» является Стивен С. Денайт.

Спин-офф показывал альтернативную версию событий «Спартака», в которой Ашур не погиб и в награду за своё предательство получил от римлян гладиаторскую школу, в которой когда-то сам проливал кровь. Актёр Ник Тарабей повторил роль Ашура в спин-оффе.