 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Живая деревяшка расчленяет людей в трейлере ужастика «Пиноккио: Раскрепощенный» Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» Netflix отправляет Криса Пайна выживать в горы, где буйствует йети Не успев умереть, тут же воскресла: «Ультимативная» комикс-вселенная от Marvel вернётся Откопали артефакт: Marvel отреставрирует свои комиксы про Индиану Джонса
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
163

Сериал про бои гладиаторов «Спартак: Дом Ашура» отменён после первого сезона

Источник: Starz

Канал Starz закрыл сериал «Спартак: Дом Ашура». Проект был отменён после первого же сезона, стартовавшего в декабре прошлого года и закончившегося в феврале этого. Впрочем, компания Lionsgate Television, занимавшаяся производством шоу, ещё может спасти его, если найдёт для проекта новый дом. Так что у сериала про жестокие гладиаторские бои остаётся шанс вернуться на экраны, если найдётся площадка, которая решится продолжить «Дом Ашура».

Отменённый проект стал спин-оффом сериала «Спартак», выходившего в начале 2010-х. Проект состоял из трёх сезонов, получивших подзаголовки «Кровь и песок», «Месть» и «Война проклятых». Также к нему выходил приквел с подзаголовком «Боги арены». Создателем всех проектов «Спартак» является Стивен С. Денайт.

Спин-офф показывал альтернативную версию событий «Спартака», в которой Ашур не погиб и в награду за своё предательство получил от римлян гладиаторскую школу, в которой когда-то сам проливал кровь. Актёр Ник Тарабей повторил роль Ашура в спин-оффе.

Теги
Спартак: Дом АшураНик Тарабей
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

15Неуловимый злодей сеет ужас в трейлере сериала «Газовый человек» от создателя хоррора «Поезд в Пусан» 8Стив Бушеми и оскароносная Эми Мэдиган снимутся в перезапуске сериала «Секретные материалы» для Hulu 3Живые сражаются с зомби в тизере нового сезона хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Тоже интересно

13Экранизация видеоигры «Элден Ринг» от Алекса Гарленда выйдет 3 марта 2028 года 5Чудовищные планы Pixar: «Корпорация монстров 3», мультфильм про базар с мертвецами и первый мюзикл 1Тодд Макфарлейн отдал руль: сценарист Мэттью Розенберг возглавит сразу два комикса про Спауна 1Аниме «Звёздное дитя» получит ещё только один сезон 14Дьявольский Хавьер Бардем терроризирует Эми Адамс в трейлере сериала «Мыс страха»

Далее на КГ

4
Что-то непонятное происходит на новом кадре из загадочного фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга
 1
Опасный космический пират на постере фантастики «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 0
Хит Netflix «Эмили в Париже» закончится шестым сезоном
 3
Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер
 0
«Президент Кёртис», спин-офф «Рика и Морти», обзавёлся релизным окном и новым тизером
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 6
Милли Олкок показывает криптонскую версию приёма с вертушки в щи в новом ролике «Супергёрл»
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Вэмпайр-стейт-билдинг»
 0
Рецензия и отзывы на игру Vultures - Scavengers of Death
 0
ЕВА-686: Воля или силикон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирован шутер Metro 2039 — новая часть постапокалиптического франчайза
 
Кино Ничего не собравшая и всех разочаровавшая экранизация игры «Помощник в морге» определилась с выходом на цифре
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
Кино Люди в смертельной ловушке на новых кадрах из зомби-хоррора «Колония» от режиссёра «Поезда в Пусан»
 
Аниме Аниме «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря» сменило дату выхода в российских кинотеатрах
 
Кино Драма «Космос засыпает» с Марком Эдельштейном сменила дату выхода в прокат
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 726: «Мортал Комбат 2», Warner Bros. и Disney против России, Лупита Нионго Прекрасная, «Обитель зла 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
 
0ЕВА – 686: Воля или силикон
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
3ЕВА – 685: Глупо, но красиво
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду – 630: Смерть от кринжа
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 130: «Былина», пострелизное интервью
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru