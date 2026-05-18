Неуловимый злодей сеет ужас в трейлере сериала «Газовый человек» от создателя хоррора «Поезд в Пусан»

К выходу на малые экраны готовится сериал «Газовый человек», основанный на одноимённом японском фильме ужасов 1960 года. Над ремейком хоррора работали кинематографисты из Японии и Южной Кореи. Новая версия «Газового человека» дебютирует во всём мире на стриминговом сервисе Netflix 2 июля, когда на площадке появятся все восемь эпизодов сериала. За месяцы до этого Netflix представил мрачный первый трейлер ремейка.



События сериала разворачиваются в современной Японии. В центре сюжета таинственный человек, способный превращать своё тело в газ. Когда он совершает убийство телеведущего в прямом эфире, за ним начинается охота. Но, несмотря на это, Газовый человек продолжает свой террор. Он использует сверхъестественные способности, чтобы беспрепятственно передвигаться, оставаться неузнаваемым и убивать.

За визуальные эффекты для сериала отвечала компания Shirogumi, которая участвовала в создании картины «Годзилла: Минус один». Шоураннером и соавтором сценария проекта выступил Ён Сан-хо, режиссёр и сценарист фильмов «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан 2: Полуостров», а также сериала «Паразит: Серый». Соавтором сценария стал Рю Ён-джэ, также работавший над проектами «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Паразит: Серый». Одну из главных ролей в сериале исполнил Сюн Огури, игравший в фильмах «Годзилла против Конга» и «Гинтама».