Маги огня появились на новых постерах второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Видеосервис Netflix продолжает публиковать постеры ко второму сезону сериала «Аватар: Легенда об Аанге», созданного по одноимённому мультсериалу телеканала Nickelodeon. После четырёх промо-артов с командой Аватара он показал четыре персонажных постера с магами огня. На новых изображениях принц Зуко, дядя Айро, принцесса Азула и Хозяин огня Озай.

Каждый из постеров напоминает, что второй сезон ремейка выйдет 25 июня эксклюзивно на Netflix. В продолжении Аватар Аанг продолжит своё путешествие, чтобы обучиться магии земли. Во время своих странствий он и его друзья Катара и Сокка встретят Тоф Бейфонг, которая присоединится к команде Аватара и станет обучать его магии земли.

В адаптации от Netflix, как и в оригинальном мультсериале, будет три сезона. Съёмки третьего уже завершены, но дату его релиза видеосервис объявит позднее. Роль Аанга в сериале играет Гордон Кормье.

Тогда как в 2027 году на стриминговом сервисе Paramount+ должна состояться премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ». Он станет третьим анимационным шоу во франчайзе и расскажет о приключениях нового Аватара. В мультсериале сразу заявлено два сезона.