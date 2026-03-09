 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
Реструктуризация Ubisoft: издательство разделило свои команды на пять обособленных отделений Рецензия и отзывы на фильм «Аватар: Пламя и пепел» «Скуф» меняет свою жизнь в трейлере комедии с Александром Зубаревым Сборы аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» превысили 10,5 млрд иен в японском прокате «Категорически нет». Киллиан Мёрфи не сыграет Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
328

Netflix подтвердил продление сериала «Ночной агент» на четвёртый сезон

Источник: Netflix

Ещё в ноябре прошлого года СМИ сообщили, что в разработке находится четвёртый сезон шпионского триллера «Ночной агент». 19 февраля состоялась премьера третьего сезона, и только спустя две недели стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что его шоу получит продолжение. Съёмки четвёртого сезона «Ночного агента» могут начаться в мае. Об этом сообщил портал What's on Netflix.

Проект от Netflix и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон «Ночного агента» в своё время по количеству просмотров попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов видеосервиса. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

Сериал основан на одноимённом романе. Создателем адаптации является Шон Райан («Щит», «Обмани меня», «Вне времени»). Главную роль в экранизации исполняет Гэбриэл Бассо.

Теги
Ночной агентГэбриэл БассоNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Мистер 5 и команда Соломенной Шляпы появились на новых постерах продолжения сериала «Ван-Пис» 3Комедийный сериал «Контроль за животными» со звездой «Сообщества» получит пятый сезон 11Идёт подготовка к съёмкам второго сезона хоррора «Чужой: Земля»

Тоже интересно

8Ужастику «28 лет спустя: Храм из костей» не хватило сил разобраться с «Аватаром: Пламя и пепел» 25Теперь с Софи Тёрнер: Джон Сноу опять инцестит в трейлере ужастика «Проклятый рыцарь» 1Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино 7Элизабет и Дарси никак не могут встретиться в первом тизере сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix 4К жизнеутверждающей комедии «К себе нежно» вышел трейлер

Далее на КГ

8
Фантастический боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном — вызов всем марвеловским фильмам
 0
Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» обзавёлся новым постером с основными персонажами
 5
Ещё одна кассовая неудача Глена Пауэлла — комедийный триллер «Наследник» — скоро выходит на цифре
 0
Телеовощи. Выпуск 641: Бог скуфов
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 марта
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 марта
 12
Феминизм проиграл бобрам: мультфильм «Прыгуны» загрыз в американском прокате «Невесту!»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 621 - трансляция
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 620: Недобрые резиденты
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Военная машина»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 621 - трансляция
 
Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов»
 
Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис»
 
Опять в крови: первые страницы свежей чёрно-белой и кровавой серии про Росомаху
 
Аниме Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА – 675: Айдолы с маленькой аудиторией
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
 
0Ноль кадров в секунду – 620: Недобрые резиденты
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
3ЕВА – 674: Ещё одна «Ева»
 
 
2Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru