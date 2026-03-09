Netflix подтвердил продление сериала «Ночной агент» на четвёртый сезон

Ещё в ноябре прошлого года СМИ сообщили, что в разработке находится четвёртый сезон шпионского триллера «Ночной агент». 19 февраля состоялась премьера третьего сезона, и только спустя две недели стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что его шоу получит продолжение. Съёмки четвёртого сезона «Ночного агента» могут начаться в мае. Об этом сообщил портал What's on Netflix.

Проект от Netflix и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон «Ночного агента» в своё время по количеству просмотров попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов видеосервиса. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

Сериал основан на одноимённом романе. Создателем адаптации является Шон Райан («Щит», «Обмани меня», «Вне времени»). Главную роль в экранизации исполняет Гэбриэл Бассо.