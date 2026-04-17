Четвёртый сезон драмы «Белый лотос» с Хеленой Бонем Картер и Венсаном Касселем уже снимают

На съёмочной площадке четвёртого сезона сериала «Белый лотос» уже работают камеры. 15 апреля канал HBO сообщил о начале съёмок нового сезона своей драмы.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события разворачиваются в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. А участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.

События четвёртого сезона разворачиваются во Франции во время Каннского кинофестиваля. А в новых эпизодах играют Хелена Бонем Картер («Алиса в Стране чудес», «Корона», «Энола Холмс»), Стив Куган («Вокруг света за 80 дней», «Ночь в музее», «Чем мы заняты в тени»), Венсан Кассель («Двенадцать друзей Оушена», «Братство волка», «Мир Дикого запада») и другие.