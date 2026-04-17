Экранизация игры «Стрит Файтер» хочет достичь максимального уровня уважения к первоисточнику (видео) Обрезанные Крис Хемсворт, Холли Берри и Марк Руффало на постерах криминального триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе» Вызов, драма и гонки в трейлере «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским Спортивная драма «Первая ракетка» стартует на Wink этой весной Один глаз всегда на Зендее: новые плакаты фильма «Человек-паук: Новый день»
СЕРИАЛЫ
236

Сериал «Где лифт?» о расследовании абсурдного преступления обзавёлся датой премьеры

Источник: START

Дату премьеры получил сериал «Где лифт?» — комедийный детектив в жанре мокьюментари о расследовании абсурдного преступления. Проект начнёт выходить 27 апреля на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. Об этом сообщил последний.

По сюжету комедии в многоквартирном доме пропадает лифт. Расследовать странное преступление берётся старшая по подъезду, домохозяйка Надежда Носова. Но стоит ей сильнее погрузиться в расследование вместе со своим младшим сыном, как проявляются соседские тайны, интриги и новые загадки. И всё оказывается ещё хуже, когда главным подозреваемым в краже становится старший сын Надежды.

Снял «Где лифт?» режиссёр Сергей Малюгов («Два холма»). Главную роль в сериале сыграла Анна Уколова («Престиж», «Первокурсницы», «Ивановы-Ивановы»). Также в актёрском составе Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие.

Ещё на эту тему

+Семья снова вместе в трейлере пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые» 10У детективного сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video будет второй сезон 15Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар»

Тоже интересно

9«Формула 1» и «Волк с Уолл-стрит» в одном фильме: так видится биопик с Остином Батлером в роли Лэнса Армстронга 2Найден древнейший прототип несостоявшейся консоли Nintendo Play Station 15Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар» 5Никаких договорнячков! Марк Уолберг вскроет грандиозный футбольный заговор FIFA в экшен-триллере на Netflix 24Режиссёр новой «Мглы» Стивена Кинга обещает, что у него не будет ничего общего с предыдущей экранизацией

Далее на КГ

21
Злодей Роберта Дауни-младшего легко справляется с Тором в описании первого трейлера «Мстителей: Доктор Дум»
 0
Анонсирована Neo Geo+ AES — реплика легендарной консоли без эмуляции и космических цен
 6
Горничная Сидни Суини станет сторожем в сверхъестественном ужастике от режиссёра «Восставшего из ада»
 13
Джейкоб Элорди мечтает о мире в постапокалипсисе: трейлер фильма Ридли Скотта «Созвездие пса»
 9
Путь почти пройден: финальный трейлер «Мандалорец и Грогу»
 15
Токсичный мужик Саша Барон Коэн попадает в мир сильных женщин в трейлере комедии «Дамы вперёд»
 3
Экранизация Call of Duty обзавелась датой выхода
 9
Том Круз официально отправится в полёт: пишется сценарий экшена «Топ Ган 3»
 0
Dynamite готовит компактную «Рыжую Соню» на радость всем любителям малых форм
 1
Обновился фанатский ремастер катсцен Warcraft Adventures
HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк
 
Кино Хи-Мен обретает силу в залихватском трейлере «Властелины вселенной»
 
Кино «Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому
 
Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят
 
Пятый том веб-комикса Kill 6 Billion Demons выйдет в печатном виде этой зимой
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
Ещё

