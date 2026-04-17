Сериал «Где лифт?» о расследовании абсурдного преступления обзавёлся датой премьеры

Дату премьеры получил сериал «Где лифт?» — комедийный детектив в жанре мокьюментари о расследовании абсурдного преступления. Проект начнёт выходить 27 апреля на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. Об этом сообщил последний.

По сюжету комедии в многоквартирном доме пропадает лифт. Расследовать странное преступление берётся старшая по подъезду, домохозяйка Надежда Носова. Но стоит ей сильнее погрузиться в расследование вместе со своим младшим сыном, как проявляются соседские тайны, интриги и новые загадки. И всё оказывается ещё хуже, когда главным подозреваемым в краже становится старший сын Надежды.

Снял «Где лифт?» режиссёр Сергей Малюгов («Два холма»). Главную роль в сериале сыграла Анна Уколова («Престиж», «Первокурсницы», «Ивановы-Ивановы»). Также в актёрском составе Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие.