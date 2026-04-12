 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
• • •
 
9
СЕРИАЛЫ
711

Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар»

Источник: Okko

Появились трейлер и дата премьеры фантастического триллера «Радар», снятого по мотивам повести «Главный полдень» писателя Александра Мирера. Их представил на официальной странице во «ВКонтакте» онлайн-кинотеатр Okko, в котором сериал и выйдет. Премьера проекта намечена на 24 апреля. А в ролике хватает экшена.

Оригинальная повесть вышла в 1969 году. События её адаптации разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из друзей пропадает, и это запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их подменили. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но происходящее оказывается гораздо страшнее.

Роли в экранизации сыграли Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие. Снял сериал режиссёр Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»).

Теги
ВидеоРадарВиктория ИсаковаКонстантин СмирновOkko
Комментарии (9)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
 
0Ноль кадров в секунду – 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru