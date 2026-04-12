Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар»

Появились трейлер и дата премьеры фантастического триллера «Радар», снятого по мотивам повести «Главный полдень» писателя Александра Мирера. Их представил на официальной странице во «ВКонтакте» онлайн-кинотеатр Okko, в котором сериал и выйдет. Премьера проекта намечена на 24 апреля. А в ролике хватает экшена.



Оригинальная повесть вышла в 1969 году. События её адаптации разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из друзей пропадает, и это запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их подменили. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но происходящее оказывается гораздо страшнее.

Роли в экранизации сыграли Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие. Снял сериал режиссёр Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»).