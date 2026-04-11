Нестор Карбонелл получил роль в финальном сезоне криминального триллера «Мэр Кингстауна»

Издание Variety поделилось эксклюзивной новостью, касающейся пятого сезона сериала «Мэр Кингстауна». В продолжении сыграет Нестор Карбонелл («Остаться в живых», «Тёмный рыцарь», «Сёгун»). Он получил роль криминального босса по имени Энрике Молина, который приедет в Кингстаун, чтобы отомстить за пропавшего родственника.

«Мэр Кингстауна» выходит на стриминговом сервисе Paramount+. Криминальный триллер является одним из проектов Тейлора Шеридана, создателя шоу «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Первый сезон «Мэр Кингстауна» вышел в 2021 году. Пятый сезон станет заключительным и уже находится в производстве. Главную роль в проекте исполняет звезда Marvel Джереми Реннер

Сериальный триллер рассказывает о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.