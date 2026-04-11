 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Тимур Бекмамбетов и Крис Пратт сбили «Аватар: Пламя и пепел» с вершины проката США Рецензия и отзывы на фильм «Удачи, веселья, не сдохни» Современное прочтение сказки Дины Непомнящей в тизер-трейлере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» Сервис Wink показал новые кадры со съёмок сериала «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году
• • •
 
СЕРИАЛЫ
237

Нестор Карбонелл получил роль в финальном сезоне криминального триллера «Мэр Кингстауна»

Источник: Gilbert Flores, Variety

Издание Variety поделилось эксклюзивной новостью, касающейся пятого сезона сериала «Мэр Кингстауна». В продолжении сыграет Нестор Карбонелл («Остаться в живых», «Тёмный рыцарь», «Сёгун»). Он получил роль криминального босса по имени Энрике Молина, который приедет в Кингстаун, чтобы отомстить за пропавшего родственника.

«Мэр Кингстауна» выходит на стриминговом сервисе Paramount+. Криминальный триллер является одним из проектов Тейлора Шеридана, создателя шоу «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Первый сезон «Мэр Кингстауна» вышел в 2021 году. Пятый сезон станет заключительным и уже находится в производстве. Главную роль в проекте исполняет звезда Marvel Джереми Реннер

Сериальный триллер рассказывает о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Теги
Мэр КингстаунаДжереми РеннерНестор Карбонелл
Комментарии

Ещё на эту тему

5Дэвид Морс сыграет в заключительном сезоне криминального триллера «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером 6Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы» +Звезда «Игры престолов» Лина Хиди сыграет в третьем сезоне хита Netflix «Уэнсдэй»

Тоже интересно

34Генри Кавилл и Джейк Джилленхол палят из всех стволов в трейлере боевика Гая Ричи «Вне закона» 4Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре. 25Вечный форсаж Вина Дизеля закончится в марте 2028 года: эпический семейный цикл завершится «Форсажем навсегда» 0Четвёртый выпуск Logan: Black, White & Blood продолжает рассказывать о прошлом и будущем Росомахи 7«История игрушек» продолжается: новый кадр из пятой части серии мультфильмов Pixar

Далее на КГ

2
Сказку «Домовёнок Кузя 2» посмотрели более 2 млн зрителей
 5
В 2027 году Эмилию Кларк выпустят из пещер, чтобы творить страшные и трагические вещи
 2
Marvel на днях убило одного из самых ненавистных персонажей из комиксов про Человека-паука
 2
Киллер Марк Уолберг и агент ФБР Яхья Абдул-Матин II станут напарниками в криминальном триллере
 13
Сарик Андреасян уверен: Лиза Моряк сумеет сыграть пустоту в его «Войне и мире»
 4
Помни! Новый тизер «Голодных игр: Рассвет Жатвы» показывает, как состарятся Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Киран Калкин и Рэйф Файнс
 10
Очень странное дело: на Netflix отменили фильм с Милли Бобби Браун
 11
Джон Литгоу считает, что Джоан Роулинг неверно истолковали, и лучше сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру», чем нет
 0
Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году
 3
Николас Кейдж вернётся к торговле смертью и столкнётся с конкуренцией со стороны сына Билла Скарсгарда в 2027 году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Издательство DSTLRY приостановило публикации своих нескольких комиксов
 
Кино Маг огня Лю Кан на новом кадре из боевика «Мортал Комбат 2»
 
Кино Новые фильмы недели: «К себе нежно», «Невеста» Кристиана Бэйла и «Военная машина» Алан Ричсон
 
Аниме В издательстве «Азбука» выйдут два тома ранобэ по популярной манге «Магическая битва»
 
Кино Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
 
Кино Новая «Сказка о царе Салтане» заработала более 900 млн рублей
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
 
0Ноль кадров в секунду – 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
1ЕВА – 678: Заменить шары
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru