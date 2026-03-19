Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы»

Стриминговый сервис Paramount+ готовит четвёртый сезон своей хитовой криминальной драмы «Король Талсы». И у проекта недавно пополнился актёрский состав. Роль в продолжении сериала получил Флула Борг («Новобранец»). У него роль техно-миллиардера по имени Брэдли Ван Хьюзен. Об этом сообщил портал Deadline.

Главную роль в шоу исполняет Сильвестр Сталлоне, который также выступает одним из исполнительных продюсеров. Создателем же проекта является Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна», «Лэндмен»).

Даты премьеры у четвёртого сезона пока нет. По слухам, «Короля Талсы» хотят растянуть до шести сезонов. Но официально сериал дальше четвёртого не продлён.

В центре сюжета мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25 лет в тюрьме и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.