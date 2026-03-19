СЕРИАЛЫ
151

Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы»

Источник: Leslie Alejandro

Стриминговый сервис Paramount+ готовит четвёртый сезон своей хитовой криминальной драмы «Король Талсы». И у проекта недавно пополнился актёрский состав. Роль в продолжении сериала получил Флула Борг («Новобранец»). У него роль техно-миллиардера по имени Брэдли Ван Хьюзен. Об этом сообщил портал Deadline.

Главную роль в шоу исполняет Сильвестр Сталлоне, который также выступает одним из исполнительных продюсеров. Создателем же проекта является Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна», «Лэндмен»).

Даты премьеры у четвёртого сезона пока нет. По слухам, «Короля Талсы» хотят растянуть до шести сезонов. Но официально сериал дальше четвёртого не продлён.

В центре сюжета мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25 лет в тюрьме и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

