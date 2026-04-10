Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году

Сериал «Пацаны» движется к своему финалу. На днях на стриминговом сервисе Prime Video стартовал пятый сезон брутального супергеройского шоу, который станет для него последним. А после вселенная шоу продолжит расширяться за счёт новых проектов. Сейчас создатель «Пацанов» Эрик Крипке работает в том числе над сериалом-приквелом «Восход корпорации „Воут“». И в одном из недавних интервью он рассказал, когда выйдет приквел.

По словам Крипке, новый сериал дебютирует в 2027 году. Он уточнил, что «Восход корпорации „Воут“» может начать выходить в начале 2027-го. Крипке заявил, что создателям понадобится восемь месяцев, чтобы закончить все визуальные эффекты, поэтому они не завершат работу раньше ноября или декабря. А после этого Amazon понадобится ещё время, чтобы локализовать сериал для разных рынков.

Ранее звезда «Пацанов» Дженсен Эклс рассказал, что планируется снять несколько сезонов приквела, в котором он повторит роль Солдатика. По словам Эклса, в приквеле покажут, как его персонаж действует в привычном для себя времени и становится значимым. Также в шоу могут постепенно раскрыть все тайны того, что действительно произошло с героем в прошлом.

События проекта развернутся в 1950-х годах. Солдатику придётся участвовать в расследовании загадочного убийства на заре существования корпорации «Воут».

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

