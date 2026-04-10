Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году

Сериал «Пацаны» движется к своему финалу. На днях на стриминговом сервисе Prime Video стартовал пятый сезон брутального супергеройского шоу, который станет для него последним. А после вселенная шоу продолжит расширяться за счёт новых проектов. Сейчас создатель «Пацанов» Эрик Крипке работает в том числе над сериалом-приквелом «Восход корпорации „Воут“». И в одном из недавних интервью он рассказал, когда выйдет приквел.

По словам Крипке, новый сериал дебютирует в 2027 году. Он уточнил, что «Восход корпорации „Воут“» может начать выходить в начале 2027-го. Крипке заявил, что создателям понадобится восемь месяцев, чтобы закончить все визуальные эффекты, поэтому они не завершат работу раньше ноября или декабря. А после этого Amazon понадобится ещё время, чтобы локализовать сериал для разных рынков.

Ранее звезда «Пацанов» Дженсен Эклс рассказал, что планируется снять несколько сезонов приквела, в котором он повторит роль Солдатика. По словам Эклса, в приквеле покажут, как его персонаж действует в привычном для себя времени и становится значимым. Также в шоу могут постепенно раскрыть все тайны того, что действительно произошло с героем в прошлом.

События проекта развернутся в 1950-х годах. Солдатику придётся участвовать в расследовании загадочного убийства на заре существования корпорации «Воут».