СЕРИАЛЫ
181

«Президёнт Кёртис», спин-офф «Рика и Морти», обзавёлся релизным окном и новым тизером

Источник: Adult Swim

Буквально вчера, 24 мая, стартовал 9 сезон научно-фантастического анимационного ситкома «Рик и Морти». Новые эпизоды числом 10 штук будут выходить еженедельно, вплоть до 26 июля. А уже сегодня стало известно, когда выйдет спин-офф данного сериала, посвящённый президенту США Андре Кёртису. Собственно, ответвление так и называется — «Президент Кёртис», и начнёт выходить в июле-месяце, аккурат когда закончится 9 сезон «Рика и Морти».

А вот и свежий тизер в честь такого события.

Знакомый по оригинальному сериалу персонаж будет заниматься в собственном шоу с различными паранормальными угрозами, которые в силу масштаба недостойны внимания Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Ну, или они просто не успели среагировать, а президент уже урвал всю славу себе. К озвучиванию героя вновь вёрнется Кит Дэвид, не последний человек на ниве закадрового звучания — воочию актёра можно было увидеть в недавней фантастической комедии «Майк и Ник и Ник и Элис».

Дэн Хармон, шоураннер культового «Сообщества» и «Рика и Морти», также трудится над «Президентм Кёртисом».

Комментарии

