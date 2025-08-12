Трейлер мультсериала «Отель с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»

Стриминговый сервис Nteflix представил трейлер анимационного комедийного сериала «Отель с привидениями», посвящённый, как следует из названия, отелю с привидениями. Сюжет строится вокруг женщины, воспитывающей двух детей и одновременно управляющей отелем «Андервейл», полным всевозможных призраков. Помогает героине в этом нелёгком деле родной брат — по совместительству, тоже призрак. Также среди персонажей затесался адский демон Абаддон, заточённый в теле мальчика из XVIII века. В общем, весьма колоритная компания.

Создателем «Отеля с привидениями» значится сценарист Мэтт Роллер. Портфолио данного гражданина включает в себя такие небезызвестные проекты, как «Спецагент Арчер», «Сообщество», «Рик и Морти», «Крапополис». Внимательные зрители заметят по послужному списку, что Роллер является одним из сценарной свиты великого и ужасного Дэна Хармона — над трёмя проектами именитого шоураннера ему удалось поработать. Что ж, хочется надеяться, сотрудничество с матёрым мэтром принесло свои плоды и первый самостоятельный проект не посрамит послужной список.

А насколько Мэтту Роллеру удастся оправдать оптимистичные ожидания, зрители узнают в следующем месяце — «Отель с привидениями» выходит 19 сентября на Netflix. Пока что наслаждаемся трейлером.