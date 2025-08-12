 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженсен Эклс в образе Солдатика и другие суперы на промо нового спин-оффа «Пацанов» Точно лучше Джилленхола: Рэйчел Броснахэн теперь играет главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности» Рецензия и отзывы на сериал «Уэнсдэй» Новые фильмы недели: сиквел «Никто» и двойная доза Сидни Суини Создатель Спауна объяснил, как покорить вершины комикс-индустрии
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
1 669

Трейлер мультсериала «Отель с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Nteflix представил трейлер анимационного комедийного сериала «Отель с привидениями», посвящённый, как следует из названия, отелю с привидениями. Сюжет строится вокруг женщины, воспитывающей двух детей и одновременно управляющей отелем «Андервейл», полным всевозможных призраков. Помогает героине в этом нелёгком деле родной брат — по совместительству, тоже призрак. Также среди персонажей затесался адский демон Абаддон, заточённый в теле мальчика из XVIII века. В общем, весьма колоритная компания.

Создателем «Отеля с привидениями» значится сценарист Мэтт Роллер. Портфолио данного гражданина включает в себя такие небезызвестные проекты, как «Спецагент Арчер», «Сообщество», «Рик и Морти», «Крапополис». Внимательные зрители заметят по послужному списку, что Роллер является одним из сценарной свиты великого и ужасного Дэна Хармона — над трёмя проектами именитого шоураннера ему удалось поработать. Что ж, хочется надеяться, сотрудничество с матёрым мэтром принесло свои плоды и первый самостоятельный проект не посрамит послужной список.

А насколько Мэтту Роллеру удастся оправдать оптимистичные ожидания, зрители узнают в следующем месяце — «Отель с привидениями» выходит 19 сентября на Netflix. Пока что наслаждаемся трейлером.

Теги
ДатыОтель с привидениямиСпецагент АрчерСообществоРик и МортиКрапополисТрейлерNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8Ubisoft хочет создать сериал по мотивам Far Cry с шоураннером «Чужого: Земля» 17Стриминговый гигант Netflix может потратить на проекты по «Ведьмаку» около $ 900 млн 6Netflix устранил провалившегося спецагента Арнольда Шварценеггера с его «Фубаром»

Тоже интересно

8Никакого ИИ! Просто у Лиама Нисона железная хватка на постере комедии «Голый пистолет» 7Последняя ночь перед кастрацией: тизер недетского мультика «Стерильный» от Netflix 2Появились фото со съёмок приквела хорроров «Пятница,13-е» с Линдой Карделлини в роли миссис Вурхиз 2Инопланетный симбиот-костюм Веном получит новую раскраску в духе Человека-паука 5Amazon MGM заплатила рекордную сумму за экранизацию политического триллера с Джейком Джилленхолом

Далее на КГ

0
КГ играет: Armies of Exigo, часть 4
 0
Remedy отчиталась за половину финансового года
 3
Новые сериалы недели: «Чужой: Земля» и триллер со звездой «Остаться в живых»
 11
Райан Рейнольдс намекнул, кто именно может спасти «Мстителей: Судный день» от провала
 44
Джеймс Кэмерон признался, что не может придумать интересный сюжет для нового «Терминатора»
 4
Режиссёр «Пчеловода 2» планирует снимать боевик с Джейсоном Стэйтемом в Лондоне
 3
Выход «Шрэка 5» перенесён
 0
Аста вернулся: вышли три новые главы фэнтезийной манги «Чёрный клевер»
 0
Манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой снимают аниме, близка к завершению
 11
Ноа Сентинео в порыве безумия согласился сыграть молодого Джона Рэмбо
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сценарист перезапуска «Основного инстинкта» хочет вернуть Шэрон Стоун и обещает демонический элемент в сюжете
 
Смелая свежая интерпретация и сохранение важного: новая информация о будущих комиксах Valiant
 
Invincible VS — анонсирован брутальный файтинг по мультсериалу «Неуязвимый»
 
Кино «Фантастическая четвёрка» от Marvel Studios получила свежий тизер
 
Кино Брэд Питт и Дэвид Финчер добавили разнообразия в актёрский состав продолжения «Однажды… в Голливуде»
 
Возвращение в мир «Пацанов»: супергероическая школота и новый декан в тизере второго сезона «Поколение „Ви“»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
1Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
 
7ЕВА – 645: Быкующая лошадь
 
1Телеовощи – 611: Обратная дудка
 
7Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 127: Владимир Белецкий об игре «Лихо Одноглазое»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 684: «Счастливчик Гилмор 2», джинсы Сидни Суини, маньяк Джай Кортни, трейлер «Аватара 3», «Спермагеддон»
 
6ЕВА – 644: Проблемы с мамками
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru