Новые сериалы недели: «Чужой: Земля» и триллер со звездой «Остаться в живых»

Дэвид Чан, бывший сотрудник разведки США, живёт в Южной Корее. Тайная разведывательная организация направляет для его ликвидации агента. Этим агентом оказывается Ребекка, дочь Дэвида, которая считала его погибшим уже много лет.

15 лет прошло со времён «Остаться в живых», а у Дэниэда Дэ Кима ничего не заржавело. Но теперь он перешёл в разряд папочек. Пока не понятно, чем будет удивлять зрителей шпионский экшен об агентском тандеме отца и дочери, но это Amazon Prime — есть шанс, что будет качественно и дорого. Или просто дорого.