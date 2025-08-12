Новые сериалы недели: «Чужой: Земля» и триллер со звездой «Остаться в живых»

Среда, 13 августа
Загадочный космический корабль терпит крушение на Земле. Молодая женщина и разношёрстная группа военных совершают судьбоносное открытие и сталкиваются с главной угрозой для планеты.
Новая долгожданная часть культового франчайза о ксеноморфах вот-вот доберётся до стриминговой платформы Hulu. Уровень зрительского ожидания зашкаливает, а критики только подливают масла в огонь — мол, эпичнее этого со времён Джеймса Кэмерона вы ничего не видели. Говорят, Ноа Хоули справился — учитывая послужной список этого парня, охотно верим.
В ролях Дэниэл Дэ Ким, Reina Hardesty, Пайпер Перабо, Park Hae-soo, Kim Tae-hee
Дэвид Чан, бывший сотрудник разведки США, живёт в Южной Корее. Тайная разведывательная организация направляет для его ликвидации агента. Этим агентом оказывается Ребекка, дочь Дэвида, которая считала его погибшим уже много лет.
15 лет прошло со времён «Остаться в живых», а у Дэниэда Дэ Кима ничего не заржавело. Но теперь он перешёл в разряд папочек. Пока не понятно, чем будет удивлять зрителей шпионский экшен об агентском тандеме отца и дочери, но это Amazon Prime — есть шанс, что будет качественно и дорого. Или просто дорого.
В ролях Сет Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера, Дэйвид Крумхольтц, Эдвард Нортон, Уилл Форте
Сосиска Фрэнк и его товарищи живут в Пищевой утопии — райском месте, где им ничего не угрожает. Однако после ужасного наводнения им приходится искать общий язык с людьми, чтобы окончательно не исчезнуть с лица земли.
Очередная сосисочная вечеринка Сета Рогена и Эвана Голдберга прошла мимо нас, а тут уже второй сезон на подходе. Мультфильм 2016 года был весьма пикантным. Боимся представить, как разгулялась сосисочная фантазия этой парочки в многосерийном формате.
Пятница, 15 августа
В ролях Milo Callaghan, Джон Слэттери, Лана Паррилла, Мэдисон Айсман, Дэн Фоглер, Пи-Джей Бирн
Выпускник юридического Руди Бейлор встречается со своим кумиром Лео Драммондом... и тут же теряет свою первую работу. Так что вместо престижной юрфирмы приходится довольствоваться какой-то шарашкой в переоборудованном ресторане. Вместе со своей новой начальницей и её растрёпанным помощником он раскрывет сразу два связанных дела и сталкивается в зале суда со своим бывшим работодателем.
Сериал, основанный на одноимённом романе Джона Гришэма, снят для сервиса Peacock, но даже несмотря на это выглядит на удивление бодро. Предыдущая попытка экранизации, «Благодетель» 1997-го года с Мэттом Дэймоном, тоже вышел достойным, но то был Коппола — держим это в уме.
романтический, комедия, драма
В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер
Как стало известно, конец третьего сезона станет финалом и всего сериала — спин-офф «Секса в большом городе» и так продержался в эфире дольше положенного.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: