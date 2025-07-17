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Крушение космического зоопарка в новом трейлере сериала «Чужой: Земля»

Источник: Hulu

Чуть меньше месяца осталось до премьеры сериала «Чужой: Земля» — первого захода ксеноморфов на территорию малых экранов. Чтобы поклонники не заскучали, создатели выкатили свежий трейлер — хотя он в большей степени посвящён вынесенной в подзаголовок Земле, но предшествующему крушению космического корабля с инопланетным зоопарком на борту тоже уделено внимание.

Сюжетно сериал является приквелом к оригинальной ленте Ридли Скотта 1979 года. События разворачиваются в 2120 году, за два года до того, как экипаж тягача «Ностромо» отыщет по сигналу бедствия загадочный корабль и подозрительную яйцекладку. Местом действия на этот раз станут не тесные застенки космических кораблей, орбитальных научных станций или инопланетных тюрем — зрителям представят просторы родной матушки-Земли. Клаустрофобы, выдыхайте.

Главные роли в сериале исполнили Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис и Тимоти Олифант. Шоураннером выступил Ной Хоули, известный по таким проектам как «Фарго» и «Легион».

Премьера сериала «Чужой: Земля» состоится 12 августа — в этот день выйдут первые два эпизода из восьми.

Теги
Чужой: ЗемляФаргоЛегионНой ХоулиТимоти ОлифантТрейлер
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