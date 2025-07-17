Звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден станет несгибаемым детективом в преднацистском Берлине

Звезда сериала «Медленные лошади», продлённого до бесконечности (или, по крайней мере, пока не закончатся книги-первоисточники), Джек Лауден, оставаясь на той же потоковой платформе Apple TV+, исполнит главную роль в многосерийном шоу, пока не имеющем названия. Зато у проекта есть литературный фундамент — серия мировых бестселлеров Филипа Керра «Берлинская ночь».

Том Шенкленд срежиссирует и спродюсирует постановку. Питер Строан, лауреат «Оскара» за сценарий «Конклава», назначен шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером.

Съёмки должны пройти в Берлине.

Серия книг о легендарном детективе Берни Гюнтере начинается с романа Metropolis, в котором рассказывается история его становления в 1928 году. Гюнтер — офицер полиции, только что получивший повышение в элитный берлинский убойный отдел. Он должен расследовать преступления, напоминающие действия серийного убийцы. Его Берлин — город беспрецедентной свободы, а нацистский режим — пока ещё кошмар будущего. Однако политическая и социальная сферы уже находятся в состоянии турбулентности: грядут большие перемены, но Берни отстаивает правду любой ценой.

Керр написал 14 романов о Гюнтере.

Пятый сезон британской шпионской драмы с участием Лаудена выйдет 24 сентября.