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СЕРИАЛЫ
363

Звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден станет несгибаемым детективом в преднацистском Берлине

Источник: Apple TV+

Звезда сериала «Медленные лошади», продлённого до бесконечности (или, по крайней мере, пока не закончатся книги-первоисточники), Джек Лауден, оставаясь на той же потоковой платформе Apple TV+, исполнит главную роль в многосерийном шоу, пока не имеющем названия. Зато у проекта есть литературный фундамент — серия мировых бестселлеров Филипа Керра «Берлинская ночь».

Том Шенкленд срежиссирует и спродюсирует постановку. Питер Строан, лауреат «Оскара» за сценарий «Конклава», назначен шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером.

Съёмки должны пройти в Берлине.

Серия книг о легендарном детективе Берни Гюнтере начинается с романа Metropolis, в котором рассказывается история его становления в 1928 году. Гюнтер — офицер полиции, только что получивший повышение в элитный берлинский убойный отдел. Он должен расследовать преступления, напоминающие действия серийного убийцы. Его Берлин — город беспрецедентной свободы, а нацистский режим — пока ещё кошмар будущего. Однако политическая и социальная сферы уже находятся в состоянии турбулентности: грядут большие перемены, но Берни отстаивает правду любой ценой.

Керр написал 14 романов о Гюнтере.

Пятый сезон британской шпионской драмы с участием Лаудена выйдет 24 сентября.

Теги
Apple TV+Джек Лауден
Комментарии (3)

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