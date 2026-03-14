Первые кадры из сериала «Хрустальное озеро» по хоррору «Пятница, 13-е» нагнетают атмосферу страха

В пятницу, 13 марта, стриминговый сервис Peacock опубликовал первые официальные кадры из сериала «Хрустальное озеро». Три кадра нагнетают атмосферу страха, который должны испытывать зрители при просмотре проекта. Точной даты премьеры у него ещё нет. Видеосервис сообщил, что сериал выйдет «скоро».

«Хрустальное озеро» — приквел к серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е». Над сериалом работает компания A24. Актёрский состав приквела возглавила Линда Карделлини, исполнительница роли Велмы Динкли в фильмах «Скуби-Ду» и Лоры Бартон в проектах Marvel Studios. Карделлини сыграла Памелу Сью Вурхиз, мать главного злодея киносерии «Пятница,13-е» Джейсона Вурхиза. Но в первом фильме 1980 года убийцей была именно миссис Вурхиз.

Шоураннером «Хрустального озера» выступил Брэд Калеб Кейн («Оно: Добро пожаловать в Дерри»). Одним из исполнительных продюсеров приквела является Виктор Миллер, сценарист оригинальной картины, положившей начала франчайзу. А одну из ролей в сериале сыграла Эдриан Кинг, исполнительница роли Элис Харди в первых двух фильмах серии.

Первой актрисой, сыгравшей миссис Вурхиз, была Бетси Палмер. В кроссовере «Фредди против Джейсона» её роль исполнила Пола Шоу. В фильме-перезапуске 2009 года участвовала Нана Визитор.

Кадры из сериала «Хрустальное озеро»
