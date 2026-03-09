 
 
5
СЕРИАЛЫ
776

Муж-учёный уменьшает возлюбленную в трейлере комедии «Миниатюрная жена»

Источник: Peacock

Примерно за месяц до своей премьеры научно-фантастическая комедия «Миниатюрная жена» обзавелась трейлером. Ролик показывает завязку и развитие истории, которая выйдет на стриминговом сервисе Peacock и некоторых других площадках. А состоится премьера сериала 9 апреля.

Главные роли в проекте исполнили Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», «Наследники», «Дэдпул и Росомаха») и Элизабет Бэнкс («Человек-паук», «Клиника», «Голодные игры»). Макфэдьен играет Леса, а Бэнкс — Линди. Они — пара, которая пытается сохранить свой брак. Совершенно неожиданно больше сложностей в их отношения добавляет то, что муж-учёный случайно уменьшает рост жены до 6 дюймов (примерно 15 сантиметров) и не знает, как это исправить. А жена в ответ ищет способ ему отомстить.

Предстоящее шоу основано на одноимённой короткой истории, автором которой является писатель Мануэль Гонзалес. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами экранизации стали Дженнифер Эймс и Стив Тернер, работавшие над сериалами «Подпольная империя» и «Голиаф».

Теги
ВидеоМиниатюрная женаМэттью МакфэдьенЭлизабет БэнксPeacock
Комментарии (5)

