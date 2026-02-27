«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс

Сайт Collider продолжает делиться со своими пользователями эксклюзивными кадрами из грядущих фильмов и сериалов. Так, Collider показал новый кадр из комедийного сериала «Миниатюрная жена», главные роли в котором исполнили Элизабет Бэнкс («Человек-паук», «Клиника», «Голодные игры») и Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», «Наследники», «Дэдпул и Росомаха»).

Макфэдьен играет Леса, а Бэнкс — Линди. Лес и Линди — пара, которая пытается сохранить свой брак. Совершенно неожиданно больше сложностей в их отношения добавляет то, что муж-учёный случайно уменьшает рост жены до 6 дюймов (примерно 15 сантиметров).

«Миниатюрная жена» основана на одноимённой короткой истории, автором которой является писатель Мануэль Гонзалес. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами адаптации выступают Дженнифер Эймс и Стив Тернер («Подпольная империя», «Голиаф»).

Экранизацию сняли для стримингового сервиса Peacock. Премьера сериала намечена на 9 апреля. Ранее вышел тизер «Миниатюрной жены».