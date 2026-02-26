Холмс и Мориарти знакомятся во фрагменте из сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video

Чем ближе премьера сериала «Молодой Шерлок», тем больше напоминаний об этом. Так, портал IGN показал эксклюзивный фрагмент из грядущего детективного шоу. Отрывок посвящён знакомству Шерлока Холмса и Джеймса Мориарти. Холмса играет Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Роль Мориарти исполняет Донал Финн.
«Молодой Шерлок» снят по одноимённому циклу романов Энди Лейна. Шоу покажет ранние приключения знаменитого детектива из оригинальных произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний Шерлок будет расследовать убийство в Оксфордском университете. В оригинальный произведениях Холмс и Мориарти являются врагами.
Сериал дебютирует на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта. В день премьеры на площадке появятся все восемь эпизодов первого сезона.
Продюсером и одним из режиссёров «Молодого Холмса» стал Гай Ричи. В прошлом он срежиссировал фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Но с предстоящим сериалом эти фильмы не связаны.
