СЕРИАЛЫ
142

Ханна Уэддингхэм раскрыла возможный месяц премьеры четвёртого сезона «Теда Лассо»

Источник: Apple TV+

Этой зимой завершились съёмки четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». А дебютировать на стриминге продолжение одного из самых популярный проектов Apple TV должно летом. И, возможно, оно выйдет в августе. Об этом стало известно со слов актрисы Ханна Уэддингхэм, которая играет владелицу футбольного клуба «Ричмонд». В недавнем интервью Deadline она сказала, что думает, что четвёртый сезон шоу выйдет в августе.

В продолжении Тед Лассо начнёт тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. Главного героя по-прежнему играет Джейсон Судейкис. Актёр также является одним из создателей сериала.

Первый сезон «Теда Лассо» вышел в 2020 году, второй — в 2021-м, третий — в 2023-м. В первом 10 серий. Во втором и третьем по 12 эпизодов. А продюсеры шоу ранее намекали на возможность продолжить его после четвёртого сезона.

Тед ЛассоХанна УэддингхэмApple TV+
