Четвёртый сезон сериала «Тед Лассо» отснят

Очередной этап работы над продолжением сериала «Тед Лассо» завершён. Актёр Джереми Свифт подтвердил в конце января, что съёмки четвёрого сезона шоу закончились. Свифт играет в сериале Лесли Хиггинса, директора по футбольным операциям футбольного клуба «Ричмонд».

«Тед Лассо» выходит на Apple TV и является одним из самых популярных шоу стримингового сервиса. Четвёртый сезон дебютирует на площадке когда-то этим летом. Точная дата премьеры станет известна позднее.

В новых сериях Тед Лассо будет тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. Продюсеры ранее намекали на возможность продолжить сериал после четвёртого сезона.

Главную роль в шоу исполняет Джейсон Судейкис. Актёр также является одним из создателей проекта.

Первый сезон вышел в 2020 году, второй — в 2021-м, третий — в 2023-м. В первом 10 серий. Во втором и третьем по 12 эпизодов.