КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
Девять персонажей фантастического триллера «Резервация» появились на новых постерах сериала

Источник: KION

Скоро состоится премьера фантастического триллера «Резервация» — адаптации романа «Принцип чётности» Станислава Гимадеева. Сериал начнёт выходить в онлайн-кинотеатре KION 1 февраля. Незадолго до этого видеосервис показал девять постеров с персонажами экранизации.

В центре сюжета бывший полицейский Сергей. Когда он возвращается в родной город, то обнаруживает, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Войти в аномалию можно. Но выйти потом живым за её пределы уже нельзя. Теперь изолированный город называют резервацией. Сергей хочет вытащить родных из ловушки и решается проникнуть на закрытую территорию. Там всё оказывается ещё хуже: годами в резервации бесследно пропадают дети. Их исчезновения каким-то образом связаны с аномалией, поэтому для спасения семьи Сергею придётся раскрыть тайну этого загадочного места.

Книга-первоисточник вышла в 2003 году. Режиссёром её адаптации стал Алексей Андрианов («Шпион», «Васнецова», «Столыпин»). Главную роль в сериале сыграл Денис Шведов («Доктор Преображенский», «Мажор», «Майор»). Также роли в проекте исполнили роли Полина Гухман, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Тимофей Кочнев, Николай Шрайбер, Ольга Макеева, Алексей Розин, Денис Хохрин, Александр Аверин, Николай Лунин, Валерия Астапова и другие.

Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация» Постеры сериала «Резервация»
Теги
ГалереяРезервацияKION
Комментарии (2)

