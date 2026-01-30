Девять персонажей фантастического триллера «Резервация» появились на новых постерах сериала

Скоро состоится премьера фантастического триллера «Резервация» — адаптации романа «Принцип чётности» Станислава Гимадеева. Сериал начнёт выходить в онлайн-кинотеатре KION 1 февраля. Незадолго до этого видеосервис показал девять постеров с персонажами экранизации.

В центре сюжета бывший полицейский Сергей. Когда он возвращается в родной город, то обнаруживает, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Войти в аномалию можно. Но выйти потом живым за её пределы уже нельзя. Теперь изолированный город называют резервацией. Сергей хочет вытащить родных из ловушки и решается проникнуть на закрытую территорию. Там всё оказывается ещё хуже: годами в резервации бесследно пропадают дети. Их исчезновения каким-то образом связаны с аномалией, поэтому для спасения семьи Сергею придётся раскрыть тайну этого загадочного места.

Книга-первоисточник вышла в 2003 году. Режиссёром её адаптации стал Алексей Андрианов («Шпион», «Васнецова», «Столыпин»). Главную роль в сериале сыграл Денис Шведов («Доктор Преображенский», «Мажор», «Майор»). Также роли в проекте исполнили роли Полина Гухман, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Тимофей Кочнев, Николай Шрайбер, Ольга Макеева, Алексей Розин, Денис Хохрин, Александр Аверин, Николай Лунин, Валерия Астапова и другие.