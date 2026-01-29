 
 
У сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» есть дата выхода на Netflix

Источник: Netflix

Создатели «Очень странные дела» до своего решения покинуть Netflix и перейти на Paramount подписались спродюсировать для первого другие проекты. Так, в этом году на Netflix выйдут «Очень странные дела: Истории из 85-го», «Городок» и «Что‑то очень плохое должно случиться». Первый сериал является анимационным спин-оффом к шоу, созданному самими братьями Мэттом и Россом Дафферами. Второй и третий сериалы были созданы другими авторами, а братья выступили их исполнительными продюсерами через свою компанию Upside Down Pictures. Объединяет три проекта ещё и то, что все они имеют отношение к жанру ужасов.

У «Историй из 85-го» и «Городка» пока нет дат выхода. А вот «Что‑то очень плохое должно случиться» недавно получило свою дату премьеры. Все восемь эпизодов шоу, как оказалось, появятся на Netflix 26 марта.

Создательницей проекта является Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Кроме того, она выступает шоураннером, а также находится в числе сценаристов и исполнительных продюсеров сериала.

Главные роли в шоу исполнили Адам ДиМарко («Белый лотос») и Камила Морроун («Ночной администратор», «Дейзи Джонс и The Six», «Мармелад»).

О сюжете известно мало. В центре истории будут жених и невеста. А события шоу охватят неделю их жизни перед запланированной свадьбой. И что‑то очень плохое должно случиться.

