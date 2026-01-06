Съёмки фантастического сериала «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix должны начаться весной

В работе у стримингового сервиса Netflix находится корейский игровой сериал «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling), относящийся к одноимённому франчайзу. Сериал официально анонсировали прошлой зимой, а вот его съёмки должны начаться этой весной. Портал What's on Netflix со ссылкой на надёжного инсайдера сообщил, что съёмки шоу стартуют в апреле. Также есть неподтверждённая информация, что в сериале будет семь эпизодов.

Срежиссируют «Поднятие уровня в одиночку» Ли Хэ-джун и Ким Бён-со, снявшие фильм «Извержение». Главную роль в шоу исполнит Пён У-сок, игравший в сериалах «Записки юности» и «Силачка Кан Нам-сун».

Франчайзу положила начало веб-новелла. Сейчас франчайз включает веб-манхву, аниме от студии A-1 Pictures и не только.

Во вселенной «Поднятия уровня в одиночку» за десять лет до основных событий появились «Врата», соединившие мир людей и мир монстров. После этого некоторые люди получили особую силу, позволившую им охотиться на монстров, живущих в подземельях. Убивая монстров, охотники могли зарабатывать деньги.

В центре сюжета очень слабый охотник. Но после испытаний в крайне опасном подземелье ему открывается загадочная Система. Слабейший охотник получает возможность прокачивать навыки и развивать особые способности. И это может сделать его одним из сильнейших борцов с чудовищами.