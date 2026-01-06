 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон «Отель с привидениями» — первые 9 минут Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» Юэль Киннаман будет расследовать убийства богатых и влиятельных в новом сериале Копьё встречает самого себя в отрывке из третьего сезона мультсериала «Первобытный»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
222

Съёмки фантастического сериала «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix должны начаться весной

Источник: Netflix

В работе у стримингового сервиса Netflix находится корейский игровой сериал «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling), относящийся к одноимённому франчайзу. Сериал официально анонсировали прошлой зимой, а вот его съёмки должны начаться этой весной. Портал What's on Netflix со ссылкой на надёжного инсайдера сообщил, что съёмки шоу стартуют в апреле. Также есть неподтверждённая информация, что в сериале будет семь эпизодов.

Срежиссируют «Поднятие уровня в одиночку» Ли Хэ-джун и Ким Бён-со, снявшие фильм «Извержение». Главную роль в шоу исполнит Пён У-сок, игравший в сериалах «Записки юности» и «Силачка Кан Нам-сун».

Франчайзу положила начало веб-новелла. Сейчас франчайз включает веб-манхву, аниме от студии A-1 Pictures и не только.

Во вселенной «Поднятия уровня в одиночку» за десять лет до основных событий появились «Врата», соединившие мир людей и мир монстров. После этого некоторые люди получили особую силу, позволившую им охотиться на монстров, живущих в подземельях. Убивая монстров, охотники могли зарабатывать деньги.

В центре сюжета очень слабый охотник. Но после испытаний в крайне опасном подземелье ему открывается загадочная Система. Слабейший охотник получает возможность прокачивать навыки и развивать особые способности. И это может сделать его одним из сильнейших борцов с чудовищами.

Теги
Поднятие уровня в одиночкуNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

3Звезда «Уэнсдей» подтвердил месяц начала съёмок третьего сезона 7У экшен-сериала «Икусагами: Последний самурай» будет второй сезон 2Джек продолжает рисковать свободой в трейлере второго сезона «Ловкого плута»

Тоже интересно

18Студия Disney нашла новую британскую Джоан Роулинг со своим успешным аналогом «Гарри Поттера» 1«Бэтмен бы так не сделал!» — фанаты спорят о провокационном рисунке автора ежегодника к Absolute Batman 20Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек» 0DC будет рекламировать перезапуск взрослого бренда Vertigo при помощи комиксов из «Абсолютной» линейки 14Брендан Фрейзер и Сара Мишель Геллар попадут в неприятности из-за нового мультсериала

Далее на КГ

6
Злой бандюган Хью Джекман разоблачает легенду а трейлере фильма «Смерть Робина Гуда»
 10
«Мстители: Судный день» и Деды Икс: оригинальные Профессор Икс и Магнето пришли в общую киновселенную
 0
«Абсолютная» Ядовитый Плющ красуется на новых обложках семнадцатого выпуска Absolute Batman
 0
Создатель «Ужастиков» продолжит пугать взрослых в комиксе от Boom! Studios
 2
Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» приблизились к 39 млрд иен
 18
«Звёздные войны» будут спасены в ближайшие недели: президент Кэтлин Кеннеди может действительно в этот раз уйдёт в отставку
 0
Копьё встречает самого себя в отрывке из третьего сезона мультсериала «Первобытный»
 5
Netflix прекрасно осведомлён, что вы это смотрите: романтический сериал «Эмили в Париже» продлён на шестой сезон
 5
«Мэр Кингстауна» не выдержал конкуренции с «Лэндменом» и «Королём Талсы»: сериал Тейлора Шеридана продлили и закрыли
 0
«Чёрный клевер» прощается с читателями: фэнтезийная манга Юки Табаты закончится весной
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Саблезубый ещё никогда не был таким симпатичным: первые страницы и обложки комикса Laura Kinney: Sabretooth
 
Независимая анимация показывает класс: официальная комикс-адаптация веб-сериала Murder Drones собрала больше полутора миллионов.
 
Создатели комиксов выступили против искусственного интеллекта
 
Кино «Кей-поп-охотницы на демонов 2» начнут мировое турне только в 2029 году
 
Кино Лиам Нисон и Джо Кири сражаются с зомби в комедийном ужастике «Зараза»
 
Дружба — это контракт: BOOM! Studios будет выпускать комиксы про My Little Pony
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru