СЕРИАЛЫ
82

Копьё встречает самого себя в отрывке из третьего сезона мультсериала «Первобытный»

Источник: Adult Swim

Этой зимой мультсериал «Первобытный» получит продолжение. Анимационный сериал для взрослой аудитории вернётся 11 января, когда на Adult Swim начнёт выходить третий сезон шоу от Геннди Тартаковски, создателя «Самурая Джека». И незадолго до премьеры Adult Swim показал новый отрывок из одного из грядущих эпизодов. В этом фрагменте вернувшийся к жизни Копьё встречает самого себя как видение из прошлого.

На следующий день после телевизионной премьеры серии будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

В центре сюжета первых двух сезонов были пещерный человек Копьё и динозавр Коготь. В финале второго сезона Копьё погиб, но он вернётся в начале третьего как зомби, лишённый памяти и человечности. Герой отправится в новые скитания по жестокому дикому миру, словно тень прежнего себя. Но отлогоски его прошлого ещё дадут о себе знать.

Для третьего сезона, как и для каждого из предыдущих, создали 10 эпизодов.

Мультсериал дебютировал в октябре 2019 года. Завершился первый сезон в 2020-м. Второй показали в 2022-м.

Теги
ПервобытныйHBO Max
