Странствующий воин и его оруженосец на новом постере сериала «Рыцарь семи королевств»

До премьеры сериала «Рыцарь семи королевств» осталось уже полтора месяца. И новые промо-материалы не дают об этом забыть. Так, был опубликован новый постер шоу, напоминающий, что его показ начнётся 18 января 2026 года.

«Рыцарь семи королевств» основан на повестях Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла автора «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, которому суждено стать королём. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл. Их персонажи и показаны на новом постере. А надпись на изображении сообщает, что их ждёт путешествие вдали от трона.

Мартин написал три повести про Дункана и его оруженосца. Их планировали экранизировать по одной за сезон, если сериал станет популярен. Но ещё до премьеры «Рыцаря семи королевств» продлили на второй сезон, который покажут в 2027-м.

Шоу выйдет на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Для его первого сезона сняли шесть эпизодов.

А ещё на лето 2026 года намечена премьера третьего сезона сериала «Дом Дракона». Это другой приквел «Игры престолов». Его действие разворачивается до событий «Рыцаря семи королевств». У «Дома Дракона» будет и четвёртый (последний) сезон. Он выйдет в 2028-м.

Ранее Мартин рассказал, что разрабатываются и другие спин-оффы «Игры престолов», включая её сиквелы.