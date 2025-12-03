 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезду «Ричера» Алана Ричсона ждёт роль в киновселенной Джеймса Ганна, но это не Бэтмен Сильная Блейк Лайвли окажется на необитаемом острове с бесполезным мужиком Моника Барбаро и Каллум Тернер смогут законно переспать в ромкоме от режиссёра «Кто угодно, кроме тебя» Смертельная игра, экшен и дата премьеры в тизере боевика «Последний выживший самурай» Беспомощный ремейк «Бегущего человека» скоро появится на цифре
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
1 302

Странствующий воин и его оруженосец на новом постере сериала «Рыцарь семи королевств»

Источник: HBO

До премьеры сериала «Рыцарь семи королевств» осталось уже полтора месяца. И новые промо-материалы не дают об этом забыть. Так, был опубликован новый постер шоу, напоминающий, что его показ начнётся 18 января 2026 года.

«Рыцарь семи королевств» основан на повестях Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла автора «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, которому суждено стать королём. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл. Их персонажи и показаны на новом постере. А надпись на изображении сообщает, что их ждёт путешествие вдали от трона.

Постеры сериала «Рыцарь семи королевств»

Мартин написал три повести про Дункана и его оруженосца. Их планировали экранизировать по одной за сезон, если сериал станет популярен. Но ещё до премьеры «Рыцаря семи королевств» продлили на второй сезон, который покажут в 2027-м.

Шоу выйдет на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Для его первого сезона сняли шесть эпизодов.

А ещё на лето 2026 года намечена премьера третьего сезона сериала «Дом Дракона». Это другой приквел «Игры престолов». Его действие разворачивается до событий «Рыцаря семи королевств». У «Дома Дракона» будет и четвёртый (последний) сезон. Он выйдет в 2028-м.

Ранее Мартин рассказал, что разрабатываются и другие спин-оффы «Игры престолов», включая её сиквелы.

Теги
ГалереяРыцарь семи королевствИгра престоловФэнтезиHBO
Комментарии (2)

Далее на КГ

26
Новая вера страшнее старого вируса в трейлере ужастика «28 лет спустя: Храм из костей»
 20
«Чёрный ястреб» Ридли Скотта — лучший фильм 21 века по версии Квентина Тарантино
 4
После съёмок боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом остались мёд, кепка и пара пальцев в коробочке
 3
Новые фильмы недели: «Пять ночей с Фредди 2», «Фэкхем-Холл» и «Выживший» Джо Карнахана
 8
Анджелина Джоли воплотит образ матери-гангстерши, готовой на любые меры ради защиты своих сыновей
 8
Steam против «Русы не против Ящерок 2» — игру запретили к продаже в РФ
 1
Релиз сборника по Batman: Hush 2 отложили на четыре месяца
 1
Впечатления: Bloodgrounds
 10
Netflix опять нанял Марка Уолберга для роли в экшен-трилере про чистильщика из ЦРУ
 22
Суперспецназовец Джейсон Стэйтем гасит других спецназовцев в трейлере боевика «Убежище»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, занимается ли кто-нибудь созданием игры
 
В тизере второго сезона «Лэндмена» у затюканного Билли Бобa Торнтона появляется злой босс Деми Мур
 
Кино Стартапер помогает воссоздать 90-е для потерявшего память инвестора в трейлере комедии «Попутчики»
 
Кино Мадс Миккельсен и создатель «Ганнибала» защищают ребёнка от чудовищ в трейлере фильма «Поймать монстра»
 
Центр рисованных историй в Москве отметит своё пятнадцатилетие
 
Кино История эпической женской дружбы двух волшебниц завершается в трейлере мюзикла «Злая: Навсегда»
 
Ещё

