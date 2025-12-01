Появился отрывок из криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской

В онлайн-кинотеатре KION 1 декабря начнёт выходить криминальный триллер «Тоннель», в котором Елизавета Боярская сыграла главную роль. И незадолго до премьеры видеосервис показал на официальной странице во «ВКонтакте» отрывок предстоящего остросюжетного сериала.



123

10%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p6,5 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59956" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Российско-финская граница. Света Суворова — честная таможенница, для которой принципы всегда были важнее дружеских договоренностей. Но когда финская мафия похищает её мужа, Света встает перед выбором: нарушить закон или потерять любимого человека. Цитата из пресс-релиза

Сняла «Тоннель» режиссёр Флюза Фархшатова («О чём говорят мужчины. Продолжение»). Над сценарием проекта работали Настя Кузнецова и Роман Жигалов.

В сериале также сыграли Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев, Женя Бурлак, Артём Рагузин, Сергей Уусталу, Андрей Некрасов, Евгений Зайфрид, Алексей Мацепура, Настя Зайцева, Андрей Полищук, Белова Полина, Арина Шелобанова, Анатолий Петров и другие.