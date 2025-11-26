Звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт рассказал, когда начнутся съёмки пятого сезона

Этим летом сериал «Медведь» вернулся с четвёртым сезоном. Прошло чуть меньше недели с его премьеры, как шоу продлили на пятый сезон. Комедийно-драматический проект продолжит выходить ежегодно и вернётся с новыми эпизода в 2026 году. Что же до съёмок пятого сезона, то они должны начаться «очень скоро». В недавнем интервью Variety главная звезда сериала Джереми Аллен Уайт сказал о старте производства: «5 января или около того. Очень скоро».

«Медведь» является пректом стримингового сервиса Hulu. Премьера сериала состоялась в 2022 году. Все вышедшие ранее сезоны дебютировали на площадке в июне.

Производством «Медведя» занимается компания FX Productions. Создателем шоу является Кристофер Сторер. В его сериале также играют Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Шоу рассказывает о сотрудниках ресторанчика «Медведь». В четвёртом сезоне команда движется вперёд, полная решимости не только выжить, но и вывести ресторан на следующий уровень. С постоянными новыми вызовами команда должна адаптироваться, приспосабливаться и преодолевать их.