СЕРИАЛЫ
523

Новые сериалы недели: «Очень странные дела» подходят к концу

Источник: Netflix

Среда, 26 ноября

 
Сезон5
Netflix
Очень странные дела Stranger Things

драма, мистика

В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин

Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер

На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.

Детки подросли (а некоторые даже постарели), и вот 10 лет «Очень странные дела» подходят к своему логическому завершению. Событие настолько эпическое, что никто даже не стал пытаться потягаться с ними. Повысил уровень ожидания и предполагаемый конфликт Милли Бобби Браун и Дэвида Харбора, как бы невзначай раздутый аккурат перед премьерой. Словом, рейтинги должны быть зашкаливающие.

Всего в сезоне 8 серий, но стриминг-гигант решил растянуть удовольствие — первая половина выйдет сейчас, а вторая на католическое Рождество — 25 декабря. Финальный эпизод и вовсе припасён для новогодней ночи, так что поспать фанатам 31 декабря не получится.

Видео

 
Сезон3
Apple TV+
УдивЛа WondLa

В ролях Jeanine Mason, Тери Хатчер, Gary Anthony Williams, Брэд Гарретт, Чике Оконкво

Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.

Анимационный проект Apple TV уже продлён на четвёртый сезон.

