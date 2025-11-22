 
 
СЕРИАЛЫ
533

Опасная Одиннадцатая тренирует сверхсилы в отрывке пятого сезона «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Спустя более девяти лет после своей премьеры сериал «Очень странные дела» закончится. На следующей неделе начнёт выходить пятый сезон шоу, которым завершится один из самых популярных проектов стримингового сервиса Netflix. В нём малые экраны вернутся жители опасного городка Хоукинс, чтобы дать бой злодею Векне.

До старта заключительного сезона Netflix опубликовал ещё отрывок из него. В новом фрагменте показана тренировка Одиннадцатой в исполнении Милли Бобби Браун. Тренируется она, используя свои опасные сверхспособности.

Пятый сезон шоу Братьев Дафферов выйдет на Netflix в трёх частях. 26 ноября на площадке появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. А 31 декабря состоится премьера финального эпизода «Очень странных дел».

А уже в следующем году на видеосервисе дебютирует анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го». Ранее к нему выходил анонсирующий ролик со сценами из шоу.

Очень странные дела
Комментарии (1)

