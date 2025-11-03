Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят

Съёмки третьего сезона фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти» завершились. Об этом сообщил портал Collider. Он ссылается на участников съёмочной команды, которые начали публиковать в социальных сетях посты о завершении съёмок продолжения «Колец власти».

Производство третьего сезона началось летом. Одного из персонажей в новых эпизодах сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр. Актёр наиболее известен по роли злодея Векны в сериале «Очень странные дела». Его роль в «Кольцах власти» пока не раскрыта.

События третьего сезона стартуют через несколько лет после финала второго. Согласно синопсису продолжения, его действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье.

Первый сезон фэнтези вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2022 году, второй — в 2024-м. У третьего пока нет даты премьеры.

«Кольца власти» являются сверхдорогим шоу. Только на первый сезон потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. А создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала.

Ранее завершились съёмки сериала ужасов «Кэрри», который выйдет на Prime Video в 2026-м. А второй сезон постапокалиптики Fallout, стартующий на Prime Video в декабре, недавно получил четыре персонажных постера.