Второй сезон криминального триллера «Кросс» получил дату премьеры на Prime Video

В ноябре 2024 года состоялась премьера криминального триллера «Кросс» — новой экранизации книг писателя Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кросса, расследующего убийства. Проект стал первой сериальной адаптацией книг. Ещё до премьеры «Кросса» было объявлено о работе над двумя сезонами шоу. И только на днях второй сезон получил дату премьеры. Как оказалось, продолжение начнёт выходить с 11 февраля 2026 года.

Экранизация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, выпускающими сериал «Ричер» по книгам Ли Чайлда. «Кросс», как и «Ричер», выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Главную роль в проекте исполняет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

До сериала по книгам о Кроссе сняли три фильма. В 1997 году вышел детектив «Целуя девушек». За ним в 2001-м последовал «И пришёл паук». В обоих фильмах главную роль сыграл Морган Фримен. А в 2012-м вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.