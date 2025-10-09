 
 
Метагалактический мегакинопортал
СЕРИАЛЫ
207

У сериала «Декстер: Воскрешение» будет второй сезон

Источник: Paramount+ with Showtime

Актёр Майкл Си Холл продолжит играть свою самую известную роль. Вышедший в этом году сериал «Декстер: Воскрешение» официально продлили на второй сезон, в котором серийный убийца убийц Декстер Морган вернётся на малые экраны. Но о том, когда выйдет новый сезон, будет объявлено позднее.

Продлённый сериал стал четвёртым во франчайзе. До него вышли «Декстер», его продолжение «Декстер: Новая кровь» и приквел «Декстер: Первородный грех». События «Воскрешения» разворачиваются после «Новой крови».

В первом сезоне шоу также сыграли Джеймс Ремар, Дэвид Зайас, Джек Олкотт, Питер Динклэйдж, Ума Турман, Кристен Риттер и другие. «Возрождение» выходило на стриминговом сервисе Paramount+ и на канале Showtime.

Показ приквела «Первородный грех» с Патриком Гибсоном в роли молодого Декстера завершился в этом же году. Сериал сначала продлили на второй сезон, но уже после продления шоу отменили. Анонсированное продолжение «Первородного греха» так и не выйдет. Потому «Возрождение» осталось единственным не закрытым проектом про Декстера.

Декстер: ВоскрешениеParamount+
Комментарии

