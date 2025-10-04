 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Добрый доктор Рэйф Файнс на первых кадрах ужастика «28 лет спустя: Храм костей» Хищник и его закадычная подружка Эль Фаннинг готовы к нападению со всех сторон Токсичные отношения будущего: красавчик-андроид слетает с катушек в комиксе Artificial Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Продюсер второго сезона «Уэнсдэй» работает над сериалом «Четвёртое крыло» про всадников драконов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
167

Новый мультсериал «Чебурашка» получил второй трейлер и дату премьеры

Источник: «Союзмультфильм»

У нового мультсериала «Чебурашка» от киностудии «Союзмультфильм» появились второй трейлер и дата премьеры. Киностудия опубликовала их на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Премьера проекта состоится 25 октября на семейном телеканале «СОЛНЦЕ», а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. В новом мультсериале Чебурашка и Крокодил Гена откроют «Бюро Добрых дел», чтобы помогать всем, кому нужна помощь. Но это не понравится Шапокляк, и она откроет «Бюро Недобрых дел».

Ранее сообщалось, что зрителей ждут 10 серий, но, похоже, это будет только первый сезон «Чебурашки». Когда мультсериал анонсировали, сообщалось, что в нём планируется 50 с лишним эпизодов.

Вы вновь услышите знаменитые песни «Голубой вагон», «Песня старухи Шапокляк» и другие хиты, созданные композитором Владимиром Шаинским. И, конечно же, новые композиции!

Мультсериал создан в технике 3D и стилизован под кукольную анимацию. Художники-постановщики «Чебурашки» специально консультировались с создателями кукольных мультфильмов, чтобы достоверно передать пластику персонажей.

Цитата из пресс-релиза

Ранее киностудия начала выпускать новые эпизоды «Чемпионов». В них «Красные метеоры» и «Синие вымпелы» после хоккейного противостояния состязаются в футболе.

Теги
ВидеоЧебурашкаСоюзмультфильм
Комментарии

Ещё на эту тему

22Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел» в трейлере нового мультсериала от «Союзмультфильма» 20В 2026 году выйдет фэнтези-сериал «Молодая Яга» 7Световые мечи, полёты и экшен в новом трейлере третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения»

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на комикс «Гибель Богов. Книга Хагена» 17Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла 12В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика 9Героический водила Мэттью Макконахи и огненный ад в трейлере фильма «Потерянный автобус» 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция

Далее на КГ

2
Том Холланд сыграет отвратительного юриста в триллере режиссёра Джейсона Бейтмана
 12
Тейлор Свифт сокрушила в прокате попытку Дуэйна Джонсона стать серьёзным актёром
 0
Появление Харли Квинн и Дика Грейсона неизбежно: автор «Абсолютной» вселенной расписал её дальнейшее развитие
 12
Медленные и дешёвые: студия требует сократить бюджет «Форсажа 11» на $ 140 млн
 0
Три истории в одном выпуске: издательство Zenescope готовит очередной хоррор-сборник
 0
КГ играет: The Rise of the Golden Idol
 7
Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй сыграют в потрясающей истории военной доблести от режиссёра Рона Ховарда
 14
ДРКГ-23: Всеяредакция отмечает День рождения KГ
 12
Новая «Обитель зла» теперь может похвастаться актёрами из сериалов «Разделение» и «Настоящий детектив»
 3
«Пункт назначения 7» хотят отдать «молодому Эдгару Райту» из Бельгии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Сборы нового «Истребителя демонов» преодолели отметку в 31 млрд иен
 
Игры Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword
 
Кино Эпичные разборки между жителями Пандоры в трейлере «Аватара: Огонь и пепел»
 
Слухи: спойлеры к перезапуску главного комикса о Бэтмене
 
Кино Секс-символ новой киновселенной DC сыграет в комедии «Знакомство с родителями 4»
 
Игры Первые отзывы на хоррор Cronos: The New Dawn от авторов Silent Hill 2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
4ЕВА
 
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
2Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru