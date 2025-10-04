Новый мультсериал «Чебурашка» получил второй трейлер и дату премьеры

У нового мультсериала «Чебурашка» от киностудии «Союзмультфильм» появились второй трейлер и дата премьеры. Киностудия опубликовала их на своей официальной странице во «ВКонтакте».



Премьера проекта состоится 25 октября на семейном телеканале «СОЛНЦЕ», а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. В новом мультсериале Чебурашка и Крокодил Гена откроют «Бюро Добрых дел», чтобы помогать всем, кому нужна помощь. Но это не понравится Шапокляк, и она откроет «Бюро Недобрых дел».

Ранее сообщалось, что зрителей ждут 10 серий, но, похоже, это будет только первый сезон «Чебурашки». Когда мультсериал анонсировали, сообщалось, что в нём планируется 50 с лишним эпизодов.

Вы вновь услышите знаменитые песни «Голубой вагон», «Песня старухи Шапокляк» и другие хиты, созданные композитором Владимиром Шаинским. И, конечно же, новые композиции! Мультсериал создан в технике 3D и стилизован под кукольную анимацию. Художники-постановщики «Чебурашки» специально консультировались с создателями кукольных мультфильмов, чтобы достоверно передать пластику персонажей. Цитата из пресс-релиза

Ранее киностудия начала выпускать новые эпизоды «Чемпионов». В них «Красные метеоры» и «Синие вымпелы» после хоккейного противостояния состязаются в футболе.