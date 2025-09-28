 
 
5
СЕРИАЛЫ
451

В 2026 году выйдет фэнтези-сериал «Молодая Яга»

Источник: Институт развития интернета

В следующем году состоится выход фэнтези под рабочим названием «Молодая Яга» «о судьбе, ответственности и взрослении двух сестёр». Это один из сериалов, представленных недавно на презентация нового сезона Института развития интернета.

  • В усадьбе около города Искры живут две сестры — серьёзная Злата и озорная Марья. Судьба Златы — охранять границу между миром людей и миром теней, а Марьи — работать в подмастерье.

  • Пытаясь завоевать доверие друзей и доказать реальность магии, Марья совершает ряд ошибок, которые приводят к беде: Злата оказывается в плену у могущественного колдуна Верлиоки в мире теней. У Марьи остается всего девять дней, чтобы вызволить сестру и бросить вызов тьме.

  • Проект создается «МВ-Фильм» при поддержке ИРИ и участии «Яндекс.Студии».

Цитата из пресс-релиза

Это также совместный проект с «Кинопоиском», на котором, вероятно, и выйдет сериал. Но о том, когда именно в 2026 году состоится премьера «Молодой Яги», будет объявлено позднее.

Роли в сериале исполняют Виктория Подкаминская, Таисья Калинина («Красная Шапочка», «Олдскул», «Ёлки 11»), Юрий Чурсин («Этерна») и другие.

Промо-арт сериала «Молодая Яга»

Ранее Института развития интернета опубликовал первый трейлер фантастического сериала «Полдень», основанного на романе «Жук в муравейнике» братьев Стругацких.

ГалереяМолодая Яга
Комментарии (5)

