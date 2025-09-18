Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала

Сериал «Кибердеревня» готовится вернуться с новыми эпизодами. Спустя два года на «Кинопоиске» выйдет второй сезон фантастической комедии. Вчера онлайн-кинотеатр опубликовал первый фрагмент из «Кибердеревни 2», который раскрыл дату премьеры продолжения — 18 октября.



Второй сезон подхватывает действие сериала в том же месте, где оно остановилось в финале первого: Николай Кулибин сидит в образцовой космической тюрьме Венеровский централ («Если уж сидеть — то у нас!») и трудится на астероидоповале. Но даже в такой безвыходной ситуации герой при поддержке семьи, настырного Робогозина и верной Були умудряется найти решение. Какое — рассказывает фрагмент из второго сезона. Цитата из пресс-релиза

Над продолжением работает режиссёр Сергей Васильев, создатель видео по этой вселенной на YouTube, первого сезона «Кибердеревни» и специального эпизода «Кибердеревня. Новый год».

Роль Николая Кулибина исполняет Сергей Чихачёв. Робогозина озвучивает Сергей Бурунов.

