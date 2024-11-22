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СЕРИАЛЫ
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Второй сезон сериала «Кибердеревня» начали снимать

Источник: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о начале съёмок второго сезона сериала «Кибердеревня». Также он опубликовал несколько «снимков» с Робогозиным и Николаем.

Робот и марсианский фермер вместе попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.

Цитата из пресс-релиза

Продолжение, как ранее было объявлено, выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2025 году. Над ним работает режиссёр Сергей Васильев, создатель видео по этой вселенной на YouTube, первого сезона «Кибердеревни» и специального эпизода «Кибердеревня. Новый год».

Кадры из сериала «Кибердеревня» Кадры из сериала «Кибердеревня» Кадры из сериала «Кибердеревня» Кадры из сериала «Кибердеревня» Кадры из сериала «Кибердеревня»
Теги
Кибердеревня
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