КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон Неделя кино на КГ — главные новости 26 января — 1 февраля Новые фильмы недели: боевик с Джейсоном Стэйтемом и равиоли Оли Бузовой «Бронированные воины Вотомы» возвращаются с новым аниме от режиссёра «Призрака в доспехах» Мамору Осии Системные требования PC-версии симулятора курьера Death Stranding 2: On the Beach
СЕРИАЛЫ
475

Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»

Источник: MGM+

Сериал ужасов «Извне» готовится вернуться с четвёртым сезоном. Продолжение стартует на MGM+ 19 апреля. Новый взгляд на него представило издание Collider, опубликовавшее эксклюзивный кадр из грядущего сезона.

Хоррор рассказывает про затерянный в лесу странный городок. Это место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только заходит солнце.

«Извне» является проектом от исполнительных продюсеров сериала «Остаться в живых». В шоу играет звезда «Остаться в живых» Гарольд Перрино.

Первый сезон хоррора вышел в 2022 году, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из сезонов по 10 эпизодов.

Кадры из сериала «Извне»
Комментарии (2)

