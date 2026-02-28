Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»

Сериал ужасов «Извне» готовится вернуться с четвёртым сезоном. Продолжение стартует на MGM+ 19 апреля. Новый взгляд на него представило издание Collider, опубликовавшее эксклюзивный кадр из грядущего сезона.

Хоррор рассказывает про затерянный в лесу странный городок. Это место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только заходит солнце.

«Извне» является проектом от исполнительных продюсеров сериала «Остаться в живых». В шоу играет звезда «Остаться в живых» Гарольд Перрино.

Первый сезон хоррора вышел в 2022 году, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из сезонов по 10 эпизодов.