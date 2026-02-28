Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина

Далее на КГ

0

Ник Джонас и Пол Радд бьются за музыкальную славу на постерах комедии «Мощная баллада»

13

А так можно было? Paramount сделала сценаристом нового «G.I. Joe: Бросок кобры» отменённого Макса Лэндиса

3

Дядя Сэм к такому не готовил: Алан Ричсон и рейнджеры активируют инопланетный боевой агрегат

0

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.

6

Зак Снайдер сравнил свои три фильма про Супермена с неубиваемым и до сих пор растущим сорняком

38

Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны»

16

Агент ФБР и офицер КГБ будут расследовать убийство на ледяном мосту между США и СССР в экранизации комикса

12

Получив слабый критический рейтинг, «Крик 7» поставил рекорд по сборам

2

Крису Пайну повезло устроиться в одну романтическую комедию с Эммой Стоун

8

«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс