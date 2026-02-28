 
 
Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина

Источник: KION

В производстве находится новая экранизация повести «Капитанская дочка» Александра Пушкина. О начале съёмок новой сериальной адаптации произведения на днях объявил онлайн-кинотеатр KION. В нём готовящийся проект и выйдет.

KION описывает сериал как историю по мотивам великой повести Александра Пушкина о чести, любви и судьбоносном выборе на фоне восстания Пугачёва. Выход грядущей экранизации состоится «скоро».

Роли в «Капитанской дочке» исполняют Евгений Ткачук (Емельян Пугачёв), Евгения Леонова (Маша), Олег Савостюк (Пётр Гринёв), Егор Корешков (Алексей Швабрин), Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Владислав Ценёв, Даня Киселёв, Софья Гершевич, Ярослав Могильников и другие. Снимает сериал режиссёр Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу», «Василий», «Нина»).

Промо-арт сериала «Капитанская дочка» Промо-арт сериала «Капитанская дочка» Промо-арт сериала «Капитанская дочка» Промо-арт сериала «Капитанская дочка» Промо-арт сериала «Капитанская дочка» Промо-арт сериала «Капитанская дочка»
Комментарии (5)

